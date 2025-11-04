Danas počinje isplata penzija, ova kategorija dobiće i novac

Isplata oktobarskih penzija za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti počeće danas, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

U sredu će početi isplata penzija za vojne i poljoprivredne penzionere a za korisnike iz kategorije zaposlenih 7. novembra, prenosi „Tanjug“.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za septembar a prosečna septembarska penzija iznosila je 50.675 dinara.

(Pančevac)