Danas počinje isplata penzija, ova kategorija dobiće i novac

Isplata oktobarskih penzija za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti počeće danas, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).
U sredu će početi isplata penzija za vojne i poljoprivredne penzionere a za korisnike iz kategorije zaposlenih 7. novembra, prenosi „Tanjug“.
Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za septembar a prosečna septembarska penzija iznosila je 50.675 dinara.
(Pančevac)
