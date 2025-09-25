Pančevo Film Festival svečano otvoren filmom „Nestašne devojke“

Deveti Pančevo Film Festival (PAFF) svečano je otvoren u punoj dvorani Kulturnog centra Pančeva projekcijom filma „Nestašne devojke“ (Little Trouble Girls) rediteljke Urške Đukić. Slovenačko-italijansko-srpsko-hrvatska koprodukcija, koja je ujedno i slovenački kandidat za nagradu Oskar, izazvala je veliko interesovanje publike.

Festival je svečano otvorio direktor festivala, reditelj Ognjen Glavonić, koji je pozvao publiku da posete festival u narednim danima i pogledaju filmove, posebno gostiju koji su prisutni na festivalu: film Triton Ane Lungu, Rain Fall on the Nothing New Štefena Goldkampa, How to Be Normal and the Oddness of the Other World Florijana Pohlatka kao i novo ostvarenje Želimira Žilnika, Restitucija ili san i java stare garde.

„Vratili smo se starom petodnevnom formatu. Festival je uvek bio posvećen mladima, studentima, koji vole da gledaju filmove i potrudćemo se da tako i ostane!,“ zaključio je Glavonić.

Ovogodišnji PAFF traje od 24. do 28. septembra i donosi više od 40 filmskih ostvarenja raspoređenih u četiri programske selekcije – Svetionici, Rani radovi, PAFFORAMA i Svetla budućnost. Pored projekcija, publiku očekuju i brojni prateći događaji: radionice, razgovori sa autorima, izložbe i muzički program.

U glavnoj takmičarskoj selekciji Svetionici biće prikazano osam filmova u statusu srpske premijere, među kojima se izdvajaju nagrađivana ostvarenja poput „Dry Leaf“ Alexandrea Koberidzea i „Little Boy“ Jamesa Benninga, kao i novi film Radua Žudea „Kontinental“. O najboljima odlučuje žiri u sastavu: Igor Marković, samostalni istraživač i koselektor Human Rights Film Festivala u Zagrebu, Vanja Kovačević, montažerka i rediteljka, osnivačica asocijacije Filmkultura, i Mladen Kovačević, scenarista i reditelj čiji su filmovi prikazivani i nagrađivani na prestižnim festivalima poput Venecije, Roterdama i Karlovih Vari.

Selektorski program Rani radovi donosi 12 kratkometražnih filmova mladih autora, dok će o nagradama odlučivati žiri sastavljen od 16 srednjoškolaca-filmofila pod mentorstvom rediteljke Mine Đukić. Program Svetla budućnost posvećen je retrospektivi kratkih filmova mladog reditelja Nikole Stojanovića, uz razgovor sa autorom.

Festival će biti zatvoren u nedelju, 28. septembra, projekcijom filma „Blum – Gospodari svoje budućnosti“ Jasmile Žbanić, bosanskog kandidata za Oskara. Film će biti prikazan u okviru selekcije PAFFORAMA, u kojoj publika bira najbolji film.

Ovogodišnji PAFF, koji se vraća svom petodnevnom formatu, još jednom potvrđuje svoj identitet mesta susreta hrabrih filmskih glasova, novih autora i angažovanih priča.

9. Pančevo Film Festival realizuje se realizuje u okviru projekta „Kultura za demokratiju”, koji sprovodi Hartefakt Fondacija. Kultura za demokratiju pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje o društvenim temama koje su od važnosti za lokalne zajednice. Projekat Kultura za demokratiju podstiče saradnju aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni, kreirajući na taj način prostor za promociju pluralističkih vrednosti i interkulturalnog dijaloga u Srbiji. CfD projekat podžan je od strane Vlada Švajcarske, a sprovodi ga Hartefakt fond.

(Pančevac)