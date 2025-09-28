Troškovi legalizacije objekata u Pančevu od 100 do 500 evra

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će država predložiti zakon o legalizaciji koji će bez komplikovane procedure rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do Nove godine, a za oko 70 odsto tih objekata troškovi legalizacije iznosiće ukupno 100 evra.

Vučić je, predstavljajući nove mere države u korist građana Srbije, u prisustvu prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Siniše Malog i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandre Sofronijević, istakao da je ideja da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura i u digitalnoj formi država evidentira sve objekte i odlučuje o vlasništvu.

On je objasnio da će građani podnositi elektronsku prijavu, nakon čega će u roku od 60 dana objekat biti legalizovan, odnosno upisano pravo svojine, navodeći da će postupak sprovoditi Agencija za prostorno planiranje i urbanizam u saradnji sa katastrom u svakoj opštini u Srbiji.

Prema njegovim rečima, zakonom o legalizaciji urediće se tržište nekretnina, a građani će dobiti pravo da raspolažu svojom imovinom.

Naime, kako je predočio, građani će moći legalno da se priključe na infrastrukturu, da podnesu zahtev za rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju, da legalno nasleđuju nekretnine koje su sada nelegalne.

Vučić je napomenuo i da će krediti biti povoljniji jer se upisane nepokretnosti mogu koristiti za hipoteku, a stanovi će postati jeftiniji jer će nekretnine koje su sada nelegalne biti deo uređenog tržišta.

On je naglasio da država ne odgovara za tehničke stvari, za upotrebne dozvole tih objekata, već odgovara za upis prava svojine.

Predsednik je, govoreći o gradovima, ukazao na to da će najviša cena legalizacije biti u Beogradu, i to u centralnim gradskim zonama poput Terazija i Knez Mihailove ulice, gde će iznositi 1.000 evra.

U gradovima koji zajedno sa okolnim naseljima imaju više od 100.000 stanovnika prema poslednjem popisu, kao što su Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Leskovac, Kruševac, Novi Pazar, Zrenjanin, Pančevo, Kraljevo, Valjevo, Smederevo i Vranje, troškovi legalizacije u urbanim zonama iznosiće od 100 do 500 evra.

U seoskim područjima tih jedinica lokalne samouprave, maksimalna cena legalizacije biće 100 evra, precizirao je on.

Vučić je dodao da će u gradovima sa između 50.000 i 100.000 stanovnika, kao što su Sombor, Kikinda, Loznica i drugi, maksimalna cena legalizacije u centralnim gradskim zonama iznositi do 300 evra, dok su u seoskim i prigradskim naseljima, uključujući i sve pomoćne objekte, predviđeni troškovi od 100 do 150 evra.

Prema njegovim rečima, ove cene za legalizaciju ne odnose se na objekte koji se koriste u komercijalne svrhe.

On je posebno istakao da se novim zakonom takođe stavlja tačka na nelegalnu gradnju u Srbiji i da će ubuduće nelegalni objekti postati vlasništvo države.

Postoje, kako je rekao, samo dva osnovna uslova za koje olakšana legalizacija objekata ne važi, a to su objekti koji su građeni na tuđem zemljištu, kao i objekti građeni na zaštićenom području.

Ti objekti će najčešće postati vlasništvo države, osim ako se nalaze na površini koja je važna za ekspropriaciju za neki važan državni objekat, u tom slučaju se ruše, objasnio je predsednik.

(Pančevac)