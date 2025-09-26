NIS: U ovom trenutku imamo dovoljne zalihe za snabdevanje tržišta

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 25. septembra novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava da nastavi operativne aktivnosti najkasnije do 1. oktobra.

Da podsetimo, još 14. marta, NIS je podneo i zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals), što predstavlja dug i složen postupak, ali je izostao pozitivan ishod, tako da se sledećeg meseca uvode sankcije.

Bez obzira na sve, u NIS-u ističu „da u ovim okolnostima kompanija prilagođava poslovanje novim uslovima, a prioriteti ostaju očuvanje stabilnosti snabdevanja domaćeg tržišta naftnim derivatima i sigurnosti zaposlenih“ – stoji u saopštenju naftnog giganta.

Napominju da je NIS obezbedio dovoljne količine sirove nafte za preradu, kao i potrebne zalihe derivata, kao i to da su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama goriva i spremne da odgovore na potrebe potrošača. Kompanija naglašava da posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije i zemalja u kojima je prisutna, te da svojim delovanjem nije doprinela uvođenju sankcija koje bi ugrozile njen rad i egzistenciju više od 13.000 zaposlenih.

NIS poručuje da će nastaviti da prati situaciju i redovno obaveštava javnost i zaposlene o svim važnim promenama, kao i da sarađuje sa američkim Ministarstvom finansija u postupku uklanjanja sa liste sankcija i produženja licence, zajedno sa akcionarima na rešavanju novonastalih izazova.

Nakon izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će američke sankcije NIS-u stupiti na snagu 1. oktobra, oglasila se i hrvatska kompanija „Janaf“. Ona upozorava da bi u tom slučaju ostala bez značajnog dela prihoda. Naime, u dopisu javnosti ove kompanije stoji da su dobili licencu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS do 1. oktobra.

Kako kažu, u narednim danima, rukovodstvo Janafa putem američkog advokata i uz podršku Vlade Hrvatske, obratiće se Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) sa zahtevom za produženje licence – navodi se u saopštenju Jadranskog naftovoda. Iz ove hrvatske kompanije dodaju da će ključ za produženje licence posle 1. oktobra biti aktivnosti NIS-a u odnosu prema američkim vlastima. Ujedno, hrvatski ministar ekonomije Ante Šušnjar ranije je izjavio da bi gubitak posla sa NIS-om značio ozbiljan pad prihoda za Janaf, ali i dodatne troškove zbog viška nafte koja ne bi mogla da se transportuje.

