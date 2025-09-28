Ivana ima svoju tezgu na pijaci: Koliko radiš toliko imaš

Stručnjaci upozoravaju da je inflacija globalni problem i da pojedinac može da se izbori samo većim radom i dodatnim prihodima.

Sve više građana traži alternative kako bi uštedeli ili obezbedili dodatni prihod. Dok neki biraju velike markete i akcije, drugi i dalje veruju da je pijaca najpovoljnija i najpoštenija opcija.

O ovim temama govorila je Ivana Stanković, mala preduzetnica koja već 15 godina radi na pijaci. Ivana ima svoju tezgu i naglašava da je roba na pijaci znatno jeftinija nego u marketima:

– Sve je poskupelo zadnjih godina. Kod mene je takođe poskupela roba, ali je i dalje jeftinija od ovih što su kao pojeftinili. Prodajem hemiju, kafe, čokolade. Ja praktikujem da sve kupujem na pijaci, tamo je jeftnije. Više volim malom preduzetniku da dam novac nego velikim marketima – kaže Stanković i dodaje:

– Koliko radiš toliko imaš, ali je porodica onda pod znakom pitanja. Ja prethodnih 15 godina imam samo jedan dan slobodan, ponedeljak. Moje dete ne zna vikend sa mamom. Ja sam jutros ustala u 15 do 5, otišla u Pančevo, pa u Beograd na pijacu, zatim se spremila za emisiju. Radi se više nego obično, ali imam svoj cilj. Imam svoj krov nad glavom i sama sam ga stekla na pijaci, imam svoj auto – rekla je ona u i emisije „Ni pet ni šest“.

Inače, Ivana je veoma aktivna na Tiktok platformi, te je većina ljudi zna sa društvenih mreža. Ona često objavljuje šaljive video snimke sa svoje tezge na pijaci, te je sve veći broj ljudi prati.

(Pančevac)