Kuvari otvorene vatre u Sakulama: Prijave za takmičenje u pripremanju pilećeg paprikaša do 1.oktobra

U organizaciji Asocijacije za očuvanje starinskih jela – Kuvari otvorene vatre“, u Sakulama se 4. oktobra održava takmičenje u pripremanju pilećeg paprikaša.

Rok za prijave je do 1. oktobra. Brojevi telefona za prijave su 064/174 02 39; 065 222 0 999; 062 86 55 116, a može se prijaviti i preko Facebook stranice Kuvari Otvorene Vatre. Kotizacija je 2.500 dinara, a organizator obezbeđuje majicu i pile za svaku ekipu. Skup takmičara je u 9:00, a početak takmičenja u 10:00 časova.

Poslednjih godina, članovi „Asocijacije za očuvanje starinskih jela – Kuvari otvorene vatre“ dobro su poznati svim ljubiteljima kotlića na raznim kulinarskim takmičenjima gde redovno žiriraju. U pitanju su profesionalni kuvari i profesori gastronomije sa iskustvom na međunarodnim takmičenjima. Ovo će biti prva manifestacija koju će pored žiriranja, „kuvari otvorene vatre“ i organizovati, tako da će u okviru manifestacije omogućiti zainteresovanima polaganje za članstvo u žiriju čime će se aktivno uključivati iskusni kuvari amateri u evaluacioni proces.

(Pančevac)