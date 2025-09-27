DOLOVO: Evropski dan jezika obeležen u školi zanimljivim timskim radom

Povodom Evropskog dana jezika u petak, 26. septembra, u holu Osnovne škole „Aksentije Maksimović“ prikazani su rezultati projekta, koji su učenici viših razreda pripremali protekle nedelje.

Njima su u tome pomogli nastavnici jezika Emilija Simeunović, Tanja Rašković, Adrijana Kostadinovski i Nataša Jovanov Dragosavac, koja je istakla da su učenici obnovili znanje, ponešto novo naučili, zabavili se i promovisali bogatstvo jezika i kultura.

Prema njenim rečima, cilj obeležavanja pomenutog događaja je podsticanje svih da uče jezike, bez obzira na godine i okruženje.

– Uživali smo u zanimljivostima, timskom radu i takmičarskom duhu. Tako su učenici odeljenja 6-1 predstavljali Srbiju i u okviru projekta prevodili dobrodošlicu na evropske jezike, ali i poslužili drugare domaćim srpskim proizvodima koje su pripremili uz pomoć roditelja. Sedmaci su učestvovali u kvizu „Pozdravi me na više jezika“. Učenici su na času nemačkog jezika pripremali materijal za kviz, a osmakinje su prevodile pesme i crtale zastave – navodi nastavnica srpkog jezika.

Ovo je, kako kaže, bio nesvakidašnji dan u dolovačkoj školi u kome su svi uživali.

– I što je još važnije, istakli smo bogatu jezičku i kulturnu raznolikost Evrope, koja mora biti negovana i očuvana. Time ćemo ostvariti i cilj: poboljšanje komunikacije i razumevanja među evropskim narodima – poručila je Nataša Jovanov Dragosavac.

(Pančevac/J. Filipović)

