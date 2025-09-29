Romski horoskop za oktobar: Evo ko će otkriti veliku tajnu, a koga čeka obrt i dinamika

Romski horoskop se odlikuje neverovatnom tačnošću predviđanja. U romskom horoskopu, kao i u nama poznatom astrološkom, postoji 12 znakova Zodijaka. Samo se datumi rođenja svakog sazvežđa razlikuju za nekoliko dana napred-nazad.

Evo šta svaki znak ima da spremi za oktobar/oktobar.

Puliža (21. januar – 19. februar)

Za Puliže, oktobar/oktobar je kao tiha priča o prirodi. Već u prvim danima naići ćete na znak koji će vas voditi. To može biti rečenica prolaznika, simbol na ulici ili neočekivani susret – ništa nije slučajno.

Od 10. do 15. oktobra obratite posebnu pažnju na razgovore koji vam deluju ležerno. Oni će sakriti seme budućih mogućnosti.

Posle 20. oktobra, pustite da vas život nosi – poput lista koji reka nosi bez otpora. Nećete morati da forsirate događaje jer će se okolnosti same po sebi poređati.

Vaša najveća mudrost ovog meseca leži u strpljenju i poverenju u prirodni tok. Ako pokušate da ubrzate stvari, mogli biste se umoriti, ali ako se pustite, otkrićete da se put sam od sebe ucrtava za vas.

Kapuljača (20. februar – 21. mart)

Za kapuljaču, oktobar donosi povratak davno izgubljenog osećaja magije. Mnogi od vas će se možda iznenaditi kada osete da se vraća to uzbudljivo poverenje u čuda života.

Oko 11. oktobra, smirite se i poslušajte svoje duhovne vodiče – oni će vam otkriti odgovor na pitanje koje vas dugo muči.

Posle 18. oktobra, oslonite se na svoju intuiciju. Ona će vam pokazati put, čak i ako deluje nelogično. Možda ćete osetiti potrebu za iznenadnom promenom ili neočekivanom odlukom – verujte toj iskri.

Upravo u ovoj iracionalnoj hrabrosti leži vaša snaga. Jesen će vam pokazati da nije uvek važno znati kuda idete; dovoljno je verovati svom unutrašnjem kompasu.

Bodež (21. mart – 20. april)

Bodeži će otkriti novu moć u oktobru – umesto da silom probijaju prepreke, naučiće da ih zaobilaze sa lakoćom. To je velika lekcija koju ovaj mesec donosi.

Do 10. oktobra otkrićete važnu tajnu, i to bez vašeg svesnog napora. Samo gledajte – sama sudbina će podići veo sa onoga što je bilo skriveno.

Krajem meseca očekujte simboličan ključ. Ne mora biti pravi predmet – može biti ideja, rečenica, spoznaja – ali će sa sobom nositi moć oslobođenja.

Ovo je trenutak kada ćete otvoriti vrata kaveza u kojem ste dugo bili zatvoreni. Nakon toga, osećaćete se lakše, slobodnije i spremnije da zakoračite u nove mogućnosti.

Venac (21. april – 20. maj)

Za Vence, oktobar će biti vreme znakova koji dolaze kroz simbole i sitnice.

Tokom opadajućeg Meseca, od 8. do 20. oktobra, obratite pažnju na melodije koje čujete ili na slučajne reči koje vam neko kaže. Tada biste mogli dobiti poruku koja sve stavlja na svoje mesto.

Oko 13. oktobra, zaželite želju dok gledate svoj odraz u vodi. Krugovi na površini će vam otkriti odgovor – šta god se u njima pojavi, ostvariće se pre nego što zima stegne svoj ledeni zagrljaj.

Posle 20. budite spremni da date nešto od srca. Ovaj čin neće proći nezapaženo – život će vam uzvratiti uslugu na način koji nikada niste očekivali.

Svećnjak (21. maj – 20. jun)

U oktobru će svećnjaci osetiti unutrašnju vatru koja ne samo da osvetljava njihov put, već i otvara skrivena vrata. Od 22. oktobra, u rastućoj fazi Meseca, vaša intuicija postaje najpouzdaniji vodič.

Pod punim mesecom, 7. oktobra, uradite mali ritual – upalite sveću i gledajte u njen plamen dok vam se oči ne umore.

Ono što vam se ukaže u mraku kada ih zatvorite biće ključ vaših predstojećih uspeha.

Oko 12. oktobra izbegavajte jaka svetla i gužve; prava otkrića vas očekuju u polumraku, možda kroz osmeh stranca ili nejasan nagoveštaj.

Točak (21. jun – 21. jul)

Za Točkove, oktobar donosi preokrete i dinamiku. Najznačajniji trenutak vas očekuje 19. oktobra – tada se može pojaviti iznenadna prilika, predlog za putovanje ili nova saradnja.

Nećete imati vremena za dugo razmišljanje – potrebno je da reagujete brzo i samouvereno.

Od 15. do 20. oktobra budite posebno fleksibilni. Tvrdoglavost bi mogla da vam pokvari planove na kojima radite, dok će otvorenost doneti uspeh.

Krajem meseca, intuicija će vam pokazati bolje rešenje od bilo kakve logike – verujte svom unutrašnjem osećaju jer on vidi širu sliku.

Zvezda (22. jul – 22. avgust)

Oktobar donosi sjaj i priznanje zvezdama. .

Od 5. do 9. oktobra očekujte snažan talas kreativnosti – možete dobiti pohvalu ili priznanje koje će vam vratiti samopouzdanje.

Ovo je period u kome će vaše ideje zablistati, a ljudi će ih primetiti.

Između 14. i 17. oktobra najbolje je vreme da završite sve što je pred vama i postavite temelje za buduće projekte.

Posle 25. oktobra pronađite mir u jednostavnim stvarima – šetnje prirodom, porodični trenuci i mala zadovoljstva doneće vam unutrašnju ravnotežu koja vredi zlata tokom ovog perioda.

Zvono (23. avgust – 22. septembar)

U oktobru će Zvono voditi razgovor koji će odjekivati daleko – između 5. i 9. oktobra, reči koje čujete ili izgovarate imaće moć da promene vašu percepciju.

Ovo neće biti samo brbljanje, već nešto što će dotaći duboke slojeve vašeg života.

Od 14. do 17. oktobra slušajte ne samo šta se govori, već i tišinu između reči. Krije istine koje niko ne želi da izgovori naglas.

Posle 25. oktobra pronađite trenutke samoće i mira. Upravo u tišini meseca otkrićete sopstvene misli koje su dugo bile potisnute.

Novac (23. septembar – 22. oktobar)

Za Novace, oktobar će biti mesec finansijskih uvida.

Od 3. do 7. oktobra možete naići na iznenadni novčani nalaz – možda davno zaboravljenu ušteđevinu ili novu ponudu koja vam donosi sigurnost.

Međutim, između 11. i 14. oktobra budite posebno oprezni. Previše poverenja u tuđa obećanja ili ishitreno trošenje mogu vam stvoriti probleme.

Posle 20. oktobra najbolje je da investirate u sebe – svaka nova veština ili znanje koje sada steknete, kasnije će vam se višestruko isplatiti.

Dugi bodež (23. oktobar – 21. novembar)

Oktobar donosi pročišćenje za Duge bodeže. Od 5. do 9. oktobra, vaša čula će postati izuzetno oštra – odmah ćete prepoznati laž, poput hladnog daha vetra na vašoj koži.

Posle 25. oktobra, vreme je da okončate ono što vas sputava.

Možda ćete prekinuti staru vezu, ostaviti iza sebe prijateljstvo ili zatvoriti poslovno poglavlje.

Iako može biti emocionalno teško, upravo ta odluka će otvoriti put novom rastu.

Sekira (22. novembar – 21. decembar)

Za osobe sa osovinom, oktobar je test unutrašnje otpornosti.

Od 8. do 12. posmatrajte prirodu, posebno ptice – njihovo ponašanje bi moglo otkriti znake predstojećih promena.

Oko 18. oktobra pokažite strpljenje. Iako možda želite da donesete brzu odluku, isplati se sačekati i sagledati širu sliku.

Posle 23., mir će doći iz malih stvari – razgovora sa voljenom osobom, tihog večeri ili jednostavnog trenutka zahvalnosti.

Potkovice (22. decembar – 20. januar)

Potkovice će u oktobru pronaći zaštitu i osećaj stabilnosti. Između 5. i 9. oktobra iznenadiće vas podrška koja dolazi neočekivano – možda od starog prijatelja, možda od potpunog stranca.

Sredinom meseca, 15. oktobra, poslušajte savete starijih. Njihovo iskustvo i mudrost mogu vas zaštititi od nepotrebnih grešaka.

Posle 20. obratite pažnju na svoj dom.

Čak i mala promena u vašem prostoru ili ritual čišćenja doneće mir i osećaj sigurnosti u vaš život.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić