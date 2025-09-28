Zlato za dizače tegova na Malti

Na Evropskom prvenstvu koje se održalo na Malti od 22. do 26. septembra reprezentaciju Srbije predstavljalo je 9 takmičara u nekoliko različitih starosnih i težinskih kategorija.

U sastavu reprezentacije bilo je i dvoje takmičara iz redova kluba dizača tegova Dinamo iz Pančeva.

U konkurenciji veterana M1, od 40 do 50 godina, u kategoriji do 59 kg nastupao je Vladimir Jović koji je osvojio zlatnu medalju sa uspešnim pokušajem od 102.5 kg.

U konkurenciji juniorki u kategoriji do 84 kg, nastupala je Kristina Jeremić, koja je u veoma jakoj takmičarskoj grupi upisala rezultat od 95 kg.

U sastavu reprezentacije Srbije, bila je i takmičarka Dinama, Barbara Totarvaj, koja je imala ulogu pomoćnog trenera.

Naredno powerlifting takmičenje za koje se takmičari Dinama pripremaju održava se u Somboru 4.oktobra. Reč je o prvenstvu Srbije u disciplini benč pres. Na ovom takmičenju klub Dinamo nastupiće sa sedam takmičara. Ovom takmičenju prethodiće prvenstvo Srbije u Olimpijskom dizanju tegova za seniore, na kojem će titulu prošlogodišnjeg prvaka države braniti naš Pančevac i takmičar Dinama Uroš Dašić.

(Pančevac)