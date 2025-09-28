Zlato za dizače tegova na Malti

Svetski Kup u Kini: Uspešan nastup Alekse Rakonjca
22:00
28.09.2025
Na Evropskom prvenstvu koje se održalo na Malti od 22. do 26. septembra reprezentaciju Srbije predstavljalo je 9 takmičara u nekoliko različitih starosnih i težinskih kategorija.
U sastavu reprezentacije bilo je i dvoje takmičara iz redova kluba dizača tegova Dinamo iz Pančeva.
U konkurenciji veterana M1, od 40 do 50 godina, u kategoriji do 59 kg nastupao je Vladimir Jović koji je osvojio zlatnu medalju sa uspešnim pokušajem od 102.5 kg.
U konkurenciji juniorki u kategoriji do 84 kg, nastupala je Kristina Jeremić, koja je u veoma jakoj takmičarskoj grupi upisala rezultat od 95 kg.
U sastavu reprezentacije Srbije, bila je i takmičarka Dinama, Barbara Totarvaj, koja je imala ulogu pomoćnog trenera.
(Pančevac)