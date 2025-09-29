Pročitajte nedeljni horoskop od 29. septembra do 5. oktobra

Nedeljni horoskop od 29. septembra do 5. oktobra 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedeljni horoskop od 29. septembra do 5. oktobra 2025. godine donosi vam priliku da rešite nesporazum na poslu i otvorite vrata novoj saradnji. Početkom nedelje bićete motivisani da započnete nešto od čega ste dugo odustajali. U ljubavi vas očekuje toplina i iskrena podrška partnera, dok slobodni Ovnovi mogu da se upuste u zanimljiv razgovor koji prerasta u dublju vezu. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

BIK

Ove nedelje osećate potrebu da se fokusirate na stabilnost i dugoročne planove. Početkom nedelje moguća je povoljna vest u vezi finansija, a kraj nedelje donosi mir i osećaj sigurnosti. U ljubavi vas očekuje period razumevanja i bliskosti, dok slobodni Bikovi mogu da upoznaju osobu koja ih intrigira svojom smirenošću. Na poslu će vaša posvećenost biti nagrađena. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

BLIZANCI

Nedeljni horoskop od 29. septembra do 5. oktobra 2025. godine otvara pred vama mogućnosti za nova poznanstva i korisne kontakte. Početkom nedelje uspevate da završite obaveze koje ste dugo odlagali. Ljubavni život donosi neočekivane trenutke sreće i prijatnih iznenađenja. Na poslu vas očekuje projekat koji traži vašu brzinu. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

RAK

Ove nedelje osećate potrebu da vratite ravnotežu i posvetite se onima koji vam znače. Sredinom nedelje očekujte podršku od osobe koja vam mnogo znači, što će vam dati novu snagu. U ljubavi dolazi miran i stabilan period, dok slobodni Rakovi mogu da privuku pažnju nekoga kroz svoju toplinu. Na poslu ćete pokazati da znate da slušate intuiciju. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

LAV

Nedeljni horoskop od 29. septembra do 5. oktobra 2025. godine stavlja vas u centar pažnje. Početkom nedelje istaknućete se svojim idejama i privući podršku autoriteta. U ljubavi vas očekuje strast i blizina, a slobodni Lavovi imaju priliku da upoznaju osobu koja im donosi osmeh. Na poslu, vaša hrabrost i inicijativa donose dobre rezultate. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

DEVICA

Ovo je nedelja u kojoj ćete pokazati koliko ste uporni i organizovani. Početak nedelje donosi šansu da rešite nesporazum i krenete dalje rasterećeni. U ljubavi očekujte iskrenost i podršku, dok slobodne Device mogu da privuku pažnju svojom smirenošću. Na poslu vas očekuje zadatak koji donosi priznanje. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

VAGA

Nedeljni horoskop od 29. septembra do 5. oktobra 2025. godine donosi priliku da se povežete sa ljudima koji mogu da vam otvore nova vrata. Početkom nedelje osećaćete nalet inspiracije, dok kraj nedelje donosi šansu za novo poznanstvo koje unosi vedrinu u vaš život. U ljubavi vas očekuje sklad i osećaj harmonije. Na poslu, važno je da budete fleksibilni i spremni na promene. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

ŠKORPIJA

Ova nedelja donosi vam odlučnost da napravite važan korak. Početkom nedelje može da se pojavi izazov koji vam pomaže da prepoznate svoju unutrašnju snagu. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji jača bliskost. Na poslu ste spremni da preuzmete odgovornost i pokažete koliko vredite. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.

STRELAC

Nedeljni horoskop od 29. septembra do 5. oktobra 2025. godine donosi vam želju za istraživanjem i promenama. Početak nedelje obeležiće vest vezana za putovanje ili poslovnu priliku. U ljubavi vas očekuju veseli i optimistični trenuci, dok slobodni Strelčevi privlače pažnju svojom harizmom. Na poslu se ističete brzim razmišljanjem. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

JARAC

Ove nedelje fokus vam je na postizanju stabilnosti i jasnih ciljeva. Početak nedelje može da donese pozitivan pomak u finansijama. U ljubavi vas očekuje razgovor koji vodi ka važnoj odluci i većoj sigurnosti. Na poslu ćete pokazati disciplinu i odgovornost, što će vam doneti dodatno poverenje kolega. Najbolji dani biće vam ponedeljak i sreda.

VODOLIJA

Nedeljni horoskop od 29. septembra do 5. oktobra 2025. godine naglašava vašu potrebu da budete autentični. Početkom nedelje inspirisaće vas ideja koja može da postane važan projekat. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje, dok slobodne Vodolije mogu privući originalna i zanimljiva osoba. Na poslu ćete imati priliku da pokažete inovativnost. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

RIBE

Ove nedelje osećate mir i unutrašnju snagu. Početkom nedelje intuicija vas vodi do pravih odluka, naročito u vezi porodičnih tema. Ljubavni život donosi bliskost i više razumevanja, a slobodne Ribe mogu da dobiju priliku za romantičan susret. Na poslu vas očekuje podrška kolega i osećaj da radite na pravom mestu. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

