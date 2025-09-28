Svetski Kup u Kini: Uspešan nastup Alekse Rakonjca

Aleksa Rakonjac vratio se iz Kine, gde je u Ningbou nastupao na Svetskom Kupu u sastavu Reprezentacije Srbije sa vazdušnom i malokalibarskom puškom.

Vazdušnom puškom je bio veoma uspešan u obe discipline u kojima je nastupao. U disciplini MIKS tj. ekipi mešovitih parova, Aleksa je sa Aleksandrom Havran osvojio jedanaesto mesto u konkurenciji 35 ekipa iz celog sveta, sa rezultatom od 629,9 krugova. Od finalnog meča ih je delio samo 1,7 krugova, što je dostižno, iako su oboje još juniori.

U pojedinačnom nastupu osamdeset seniora vazdušnom puškom, Aleksa Rakonjac je zauzeo visoko sedamnaesto mesto sa rezultatom od 630,3 kruga, i za dva kruga do finalnog meča, dok je malokalibarskom puškom bio iza sredine tabele sa rezultatom od 576 krugova.

Po povratku sa Svetskog kupa, Aleksa je nastavio intezivne treninge vazdušnom puškom za nastupe u Evropskoj ligi šampiona u Turskoj, gde će u Instanbulu od 01. do 05. oktobra nastupati vazdušnom puškom sa Lazarom Kovačevićem u sastavu Reprezentacije Srbije.

(Pančevac)