Kancelarija za mlade: Prvi Forum mladih

09:30

29.09.2025

Forum mladih nije samo još jedan događaj, već prilika da mladi budu deo zajednice koja raste, da kažu šta misle, da se inspirišu ili budu inspiracija nekom drugom, kao i da upoznaju vršnjake sa sličnim interesovanjima. Kancelarija za mlade prvi put organizuje ovaj događaj posvećen budućnosti, idejama i glasu mladih u Pančevu, pa je tim povodom uputila saopštenje.

Forum mladih zamišljen je kao mesto okupljanja, otvorenog dijaloga i međusobnog povezivanja mladih, kroz panele, diskusije i predavanja istaknutih stručnjaka i predavača iz različitih oblasti. Kroz razmenu iskustava, ideja i znanja, učesnici će imati priliku da se povežu, umreže, steknu nova saznanja i doprinesu kreiranju zajedničke vizije o ulozi mladih u društvu i novih perspektiva i inicijativa u našem gradu.

Mogućnost za prijave otvorena je do 5. oktobra ili do popunjavanja mesta: učešće na Forumu je besplatno, ali je broj mesta ograničen. Svi kandidati će putem mejla dobiti obaveštenje o statusu svoje prijave. Prijava se može izvršiti putem linka koji se nalazi u opisu profila kancelarija_za_mlade_pancevo, a popunjavanjem upitnika povećava se verovatnoća da program bude prilagođen interesovanjima mladih koji će biti deo ovog događaja.

Kancelarija za mlade poručuje: ne propustite priliku da budete deo prve generacije učesnika Foruma mladih u Pančevu!

