Kancelarija za mlade: Prvi Forum mladih

Forum mladih nije samo još jedan događaj, već prilika da mladi budu deo zajednice koja raste, da kažu šta misle, da se inspirišu ili budu inspiracija nekom drugom, kao i da upoznaju vršnjake sa sličnim interesovanjima. Kancelarija za mlade prvi put organizuje ovaj događaj posvećen budućnosti, idejama i glasu mladih u Pančevu, pa je tim povodom uputila saopštenje.

Forum mladih zamišljen je kao mesto okupljanja, otvorenog dijaloga i međusobnog povezivanja mladih, kroz panele, diskusije i predavanja istaknutih stručnjaka i predavača iz različitih oblasti. Kroz razmenu iskustava, ideja i znanja, učesnici će imati priliku da se povežu, umreže, steknu nova saznanja i doprinesu kreiranju zajedničke vizije o ulozi mladih u društvu i novih perspektiva i inicijativa u našem gradu.

Mogućnost za prijave otvorena je do 5. oktobra ili do popunjavanja mesta: učešće na Forumu je besplatno, ali je broj mesta ograničen. Svi kandidati će putem mejla dobiti obaveštenje o statusu svoje prijave. Prijava se može izvršiti putem linka koji se nalazi u opisu profila kancelarija_za_mlade_pancevo, a popunjavanjem upitnika povećava se verovatnoća da program bude prilagođen interesovanjima mladih koji će biti deo ovog događaja.

Kancelarija za mlade poručuje: ne propustite priliku da budete deo prve generacije učesnika Foruma mladih u Pančevu!

(Pančevac / S. T.)

Pančevo obeležava Evropsku nedelju sporta