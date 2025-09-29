Jedno lice poginulo na Novoseljanskom putu

Jedno lice poginulo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6 sati na Novoseljanskom putu.

Prema rečima Željka Grujića, portparola PU Pančevo, usled preticanja došlo je do sudara dva automobila nakon čega je jedan sleteo s puta.

Vozač je teško povređen, a suvozač je preminuo na licu mesta. Uviđaj je toku. Saobraćaj na putu za Banatsko Novo Selo je normalizovan.