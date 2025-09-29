Jedno lice poginulo na Novoseljanskom putu

Dolazi “ruska zimska oluja”: Evo šta će biti na Miholjdan
15:00
29.09.2025
12:00Kuvari otvorene vatre u Sakulama: Prijave za takmičenje u pripremanju pilećeg paprikaša do 1.oktobra
12:00Kuvari otvorene vatre u Sakulama: Prijave za takmičenje u pripremanju pilećeg paprikaša do 1.oktobra
Jedno lice poginulo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6 sati na Novoseljanskom putu.
Prema rečima Željka Grujića, portparola PU Pančevo, usled preticanja došlo je do sudara dva automobila nakon čega je jedan sleteo s puta.
Vozač je teško povređen, a suvozač je preminuo na licu mesta. Uviđaj je toku. Saobraćaj na putu za Banatsko Novo Selo je normalizovan.
15:00
29.09.2025
14:00
29.09.2025
13:00
29.09.2025
12:31
29.09.2025
12:56
26.09.2025
eur
117.21 RSD
aud
65.62 RSD
cad
71.74 RSD
sek
10.65 RSD
chf
125.48 RSD
gbp
134.24 RSD
usd
99.90 RSD
bam
59.93 RSD
10:41
29.09.2025
10:25
29.09.2025
09:30
29.09.2025