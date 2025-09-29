Pronađeno telo muškarca na pijaci u Debeljači

Dolazi “ruska zimska oluja”: Evo šta će biti na Miholjdan
15:00
29.09.2025
12:00Kuvari otvorene vatre u Sakulama: Prijave za takmičenje u pripremanju pilećeg paprikaša do 1.oktobra
12:00Kuvari otvorene vatre u Sakulama: Prijave za takmičenje u pripremanju pilećeg paprikaša do 1.oktobra
Na pijaci u Debeljači pronađeno je telo muškarca, saznaje nezvanično redakcija portala ePančevo.
Kako saznajemo, na licu mesta su pripadnici PU Pančevo i zamenik Višeg javnog tužioca u Pančevu koji obavljaju uviđaj. Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je muškarac preminuo.
15:00
29.09.2025
14:00
29.09.2025
13:00
29.09.2025
12:31
29.09.2025
12:56
26.09.2025
eur
117.21 RSD
aud
65.62 RSD
cad
71.74 RSD
sek
10.65 RSD
chf
125.48 RSD
gbp
134.24 RSD
usd
99.90 RSD
bam
59.93 RSD
10:10
29.09.2025
Uzrok pozara, kako nam je rekao Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo, su najverovatnije stari kartoni i smeće
17:35
26.09.2025
21:52
25.09.2025