Pronađeno telo muškarca na pijaci u Debeljači

Na pijaci u Debeljači pronađeno je telo muškarca, saznaje nezvanično redakcija portala ePančevo.

Kako saznajemo, na licu mesta su pripadnici PU Pančevo i zamenik Višeg javnog tužioca u Pančevu koji obavljaju uviđaj. Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je muškarac preminuo.