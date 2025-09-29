Hronika

Pronađeno telo muškarca na pijaci u Debeljači

10:25

29.09.2025

Foto: Pixabay

Na pijaci u Debeljači pronađeno je telo muškarca, saznaje nezvanično redakcija portala ePančevo.

Kako saznajemo, na licu mesta su pripadnici PU Pančevo i zamenik Višeg javnog tužioca u Pančevu koji obavljaju uviđaj.  Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je muškarac preminuo.

 

