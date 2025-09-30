Zaboravljen posao koji postaje hit u Srbiji, sediš kod kuće i zaradiš 5.000 evra

Jedan od biznisa koji se pokazuje kao izuzetno isplativ jeste uzgoj japanskih prepelica – ulaganja su mala, a zarada može biti i do 5.000 evra mesečno.

Zašto baš prepelice?

Njihova jaja su prava vitaminska bomba – bogata proteinima, mineralima i vitaminima, a sve češće se koriste u ishrani dece, sportista i osoba sa posebnim zdravstvenim potrebama. Osim nutritivne vrednosti, u narodu se prepelčja jaja preporučuju i kao prirodni lek protiv alergija, astme, visokog pritiska i drugih tegoba.

Japanske prepelice su otporne, brzo sazrevaju i već sa šest nedelja počinju da nose jaja. To znači da se ulaganje vraća gotovo odmah, što ovaj biznis čini posebno privlačnim početnicima.

Koliko treba da uložite?

Za mini farmu od oko 1.000 prepelica dovoljan je adaptiran podrum, garaža ili pomoćni objekat. Potrebni su kavezi na spratove, pojilice, hranilice, grejanje i rasveta. Početna investicija kreće se od 2.500 do 3.000 evra.

Nosivost je 80–90%, što znači da dnevno možete prikupiti i do 900 jaja. Kada se to preračuna, mesečni prihod od prodaje jaja može dostići i do 5.000 evra, u zavisnosti od cene i kanala prodaje.

Kako dodatno zaraditi?

Pored prodaje svežih jaja, mogu se nuditi i kuvana vakumirana jaja, mlevene ljuske kao dodatak kalcijumu, žive prepelice drugim uzgajivačima ili čak organsko đubrivo od izmeta. Na taj način biznis se može širiti i donositi još veću zaradu.

Gde prodavati?

Prepelčja jaja lako nalaze put do kupaca – preko pijaca, specijalizovanih prodavnica zdrave hrane, restorana i kafića, pa čak i putem društvenih mreža i oglasa. Sve popularniji su i pretplatnički paketi za domaćinstva koja žele redovno snabdevanje.

Saveti za početak

Ako nemate veliki budžet, startujte sa 300–500 prepelica.

Održavajte higijenu i pazite na vlagu.

Stabilna temperatura i svetlo = stabilna nosivost.

U zemlji gde su dvorišta i pomoćni objekti često neiskorišćeni, a konkurencija u ovom sektoru mala, mini-farma japanskih prepelica može biti pravi recept za uspeh, piše Kurir.