Dolazi “ruska zimska oluja”: Evo šta će biti na Miholjdan

29.09.2025

Foto: Pexels
Narednih dana temperature drastično padaju širom Srbije, a na pojedinim mestima minimalne temperature biće i ispod nule, najavio je meteorolog Ivan Ristić.

On je za Blic rekao da nas pravo zahlađenje očekuje već od 1. oktobra, kada se očekuju intenzivne padavine, i to ne samo kiše, već i snega.

“Hladni vazduh dolazi iz Rusije, Italijani ga zovu ‘ruska zimska oluja’. Možemo da ga očekujemo već u sredu uveče. Sa sobom donosi dosta padavina, prvo će na udaru biti južna Srbija, pa će se padavinska zona premeštati ka severu i do kraja četvrtaka zahvatiće veći deo zemlje”, rekao je on.

Ristić upozorava da će padavina biti dva do tri dana bez prestanka, a očekuje se do 100 mm kiše u narednih sedam dana.

Sneg

Kako je Ristić naveo na svom Fejsbuk profilu, na Zlatiboru i Kopaoniku se već u drugoj polovini naredne nedelje očekuje sneg. Zatim će se, prema njegovim rečima, zabeleti i na Goliji, kao i na Staroj planini.

Očekuje se do pola metra snega

“U četvrtak na Kopaoniku se očekuje sneg, a do subote bi moglo da napada oko pola metra. Takođe, na Goliji i Staroj planini očekuje se stvaranje snežnog pokrivača. U petak na Zlatiboru pašće sneg, kao pojava, ali postoji mogućnost da se zadrži i zabeli”, najavio je Ristić.

Posle zahlađenje stiže Miholjsko leto

Ipak, posle hladnog fronta sa kišom i snegom na višim planinama, prema rečima meteorologa Ristića, Miholjsko leto počinje postepeno, a maksimalne temperature dostignuće 25. podeok na Celzijusovoj skali i to samo 12. oktobra – za Miholjdan.

“Odmah od 6,7. oktobra ide postepeni porast temperature, oko 25 stepeni očekuje se za Miholjdan, vraćaju se letnje temperature, ali ne zadugo”, naveo je on.

(Objektiv)

