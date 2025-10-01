Gajački kotlić daje na znanje: Treća Gulašijada 5.oktobra

U Gaju će u nedelju 5.oktobra biti održana 3. Gulašijada u organizaciji Udruženja „Gajački kotlić“. Na gulašijadi mogu da učestvuju svi koji smatraju da su vešti u kuvanju gulaša, sami donose meso, začine i sve što ima je neophodno za takmičenje. Prijave su u nedelju 5.oktobra do 11 sati, kada i počinje kuvanje gulaša, prenosi RTV Pančevo.

Udruženje Gajački kotlić poznato je po organizovanju manifestacije po kojoj nose ime. Tokom leta više od jedne decenije u selu Gaj u kovinskoj opštini održava se takmičnje u kuvanju riblje čorbe koje privuče veliki broj učesnika. Iz ove manifestacije nastala je Gulašijada, koju Udruženje Gajački kotlić ove godine organizuje po treći put.

Posle manifestacije Gajački kotlić zahvaljujuči opštini Kovin, ali i mnogobrojnim sponzorima ostane deo sredstava koji se upotrebi za organizovanje Gulašijade u oktobru.

Prijave takmičara su na dan održavanja Gulašijade, 5. Oktobra, a takmičenju u kuvanju jednog od omiljenih gurmanskih jela počinje u 11 sati. Gulašijada i sav prateći program biće održan na platou ispred crkve u Gaju.