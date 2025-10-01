Selo Južni Banat

Gajački kotlić daje na znanje: Treća Gulašijada 5.oktobra

12:30

01.10.2025

Printscreen/RTV Pančevo

U Gaju će u nedelju 5.oktobra biti održana 3. Gulašijada u organizaciji Udruženja „Gajački kotlić“. Na gulašijadi mogu da učestvuju svi koji smatraju da su vešti u kuvanju gulaša, sami donose meso, začine i sve što ima je neophodno za takmičenje. Prijave su u nedelju 5.oktobra do 11 sati, kada i počinje kuvanje gulaša, prenosi RTV Pančevo.

Udruženje Gajački kotlić poznato je po organizovanju manifestacije po kojoj nose  ime.  Tokom leta  više od  jedne  decenije u selu Gaj u kovinskoj opštini održava se takmičnje u kuvanju riblje čorbe koje  privuče veliki broj  učesnika. Iz ove manifestacije nastala je Gulašijada, koju  Udruženje  Gajački kotlić ove godine organizuje po treći put.

Posle manifestacije  Gajački kotlić zahvaljujuči opštini Kovin, ali i mnogobrojnim sponzorima ostane deo sredstava koji se upotrebi za  organizovanje  Gulašijade u oktobru.

Prijave takmičara su na dan održavanja Gulašijade, 5. Oktobra,  a takmičenju u kuvanju jednog od omiljenih gurmanskih  jela  počinje u 11 sati.  Gulašijada i sav prateći program biće održan na platou ispred crkve u Gaju.

