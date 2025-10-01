POLIKLINIKA ZAVODA „PANČEVAC”: Samo zdravlje ne čeka

1. oktobar je novi početak za ova 3 najsrećnija znaka
Pregledi i male hirurške intervencije kod gastroenterologa, otorinolaringologa i hirurga, a od sada i mamografija i skener, pored ultrazvuka u Zavodu „Pančevac”
19:56
01.10.2025
Pregledi i male hirurške intervencije kod gastroenterologa, otorinolaringologa i hirurga, a od sada i mamografija i skener, pored ultrazvuka u Zavodu „Pančevac”
U NOVOJ POKLINICI ZAVODA „PANČEVAC” u centru Pančeva, u Ulici Vuka Karadžića 1, od sada vas čekaju:
– vrhunski hirurzi, gastroenterolozi i otorinolaringolozi,
– najsavremeniji instrumenti za male hirurške intervencije na koži, potkoži, u vidljivom delu usne duplje, nosa i uha – i u ambulanti i kod vaše kuće,
– rešite probleme sa ateromima, masnim tkivom, hematomima, apscesima, perianalnim apscesima, dekubitom, sumnjivim mladežima, bazaliomima, papilomima, granulomima, uraslim noktima, stranim telima u koži i potkoži i u vidljivom delu nosa, uha i usne duplje….
– endoskopija gornjeg i donjeg digestivnog trakta s najnovijom opremom, i dijagnostička i terapijska,
– uklanjanje polipa i saniranje manjih krvarenja u digestivnom traktu,
– i to sve bez bola, uz lokalnu anesteziju.
NAJBRŽA PATOHISTOLOŠKA ANALIZA
Posle malih hirurških intervencija na koži, potkoži ili sluzokoži creva, jednjaka i želuca analiza tikva stiže u najkraćem roku.
UZ ULTRAZVUK, I SKENER, MAMOGRAF I MAGNETNA REZONANCA
Od sada u Zavodu „Pančevac” kompletiranje dijagnoza s najsavremenijim aparatima za snimanje – uz ULTRAZVUK, i SKENER, i MAMOGRAF, i MAGNENTNA REZONANCA.
NAŠI LEKARI
Dr Mladen Prcović, specijalista plastični i rekonstruktivni hirurg, načelnik Odeljenja za opekotine na VMA:
Dr Igor Šegan, specijalista otorinolaringolog (Opšta bolnica Pančevo)::
Dr Goran Dodevski, specijalista abdominalni hirurg (Opšta bolnica Pančevo)::
Dr Milan Kovijanić, specijalista gastroenterohepatolog (Opšta bolnica Pančevo):
Dr Nenad Margitin, specijalista radiolog (Opšta bolnica Pančevo):
Dr Aleksandra Stijaković, specijalista radiolog (Opšta bolnica Pančevo):
NAŠE SESTRE, ISKUSNE I LJUBAZNE:
Milana Nenadić
Aleksandra Gasenberger
Vera Slijepčević
Kristina Smiljković
Proveri, održi, izleči! – Vaše zdravlje je i naša briga!
(Pančevac)
Novi lekar u Zavodu Pančevac: Upoznajte dr Kovijanića
Dr Dodevski: Adrenalin i posvećenost put do dobrog hirurga