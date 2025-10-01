POLIKLINIKA ZAVODA „PANČEVAC”: Samo zdravlje ne čeka

Pregledi i male hirurške intervencije kod gastroenterologa, otorinolaringologa i hirurga, a od sada i mamografija i skener, pored ultrazvuka u Zavodu „Pančevac”

U NOVOJ POKLINICI ZAVODA „PANČEVAC” u centru Pančeva, u Ulici Vuka Karadžića 1, od sada vas čekaju:

– vrhunski hirurzi, gastroenterolozi i otorinolaringolozi,

– najsavremeniji instrumenti za male hirurške intervencije na koži, potkoži, u vidljivom delu usne duplje, nosa i uha – i u ambulanti i kod vaše kuće,

– rešite probleme sa ateromima, masnim tkivom, hematomima, apscesima, perianalnim apscesima, dekubitom, sumnjivim mladežima, bazaliomima, papilomima, granulomima, uraslim noktima, stranim telima u koži i potkoži i u vidljivom delu nosa, uha i usne duplje….

– endoskopija gornjeg i donjeg digestivnog trakta s najnovijom opremom, i dijagnostička i terapijska,

– uklanjanje polipa i saniranje manjih krvarenja u digestivnom traktu,

– i to sve bez bola, uz lokalnu anesteziju.

ZAKAZIVANJE pregleda kod specijalista gastroenterologa, otorinolaringologa i hirurga od 12 do 19 časova na telefon 062/62-62-90.

NAJBRŽA PATOHISTOLOŠKA ANALIZA

Posle malih hirurških intervencija na koži, potkoži ili sluzokoži creva, jednjaka i želuca analiza tikva stiže u najkraćem roku.

UZ ULTRAZVUK, I SKENER, MAMOGRAF I MAGNETNA REZONANCA

Od sada u Zavodu „Pančevac” kompletiranje dijagnoza s najsavremenijim aparatima za snimanje – uz ULTRAZVUK, i SKENER, i MAMOGRAF, i MAGNENTNA REZONANCA.

ZAKAZIVANJE snimanja od 12 do 19 časova na telefon 062(626-100.

NAŠI LEKARI

Dr Mladen Prcović, specijalista plastični i rekonstruktivni hirurg, načelnik Odeljenja za opekotine na VMA:

– manje rekonstruktivne terepeutske i estetske intervencije i otklanjanje benignih i malignih promena na koži i potkoži

Dr Igor Šegan, specijalista otorinolaringolog (Opšta bolnica Pančevo)::

– male hirurške intervencije na koži i potkoži glave i vrata, u vidljivom predelu usne duplje, ždrela, nosa i uha

Dr Goran Dodevski, specijalista abdominalni hirurg (Opšta bolnica Pančevo)::

– male hirurške intervencije na koži i potkoži, gastroskopija, abdominalna i pleuralna punkcija

Dr Milan Kovijanić, specijalista gastroenterohepatolog (Opšta bolnica Pančevo):

– kolonoskopija i gastroskopija, i dijagnostička i terapeutska

Dr Nenad Margitin, specijalista radiolog (Opšta bolnica Pančevo):

– ultrazvuk, skener

Dr Aleksandra Stijaković, specijalista radiolog (Opšta bolnica Pančevo):

– ultrazvuk, mamograf

NAŠE SESTRE, ISKUSNE I LJUBAZNE:

Milana Nenadić



Aleksandra Gasenberger



Vera Slijepčević



Kristina Smiljković



Proveri, održi, izleči! – Vaše zdravlje je i naša briga!

(Pančevac)

