Novo lice komplet lepinje: Od kajmaka i pretopa do molekularne kuhinje

Komplet lepinja, ili kako se izvorno zvala „lepinja sa sve“, jelo je koje se već nekoliko godina nalazi među prvima na listi najboljih svetskih doručaka. Nastala je u Užicu u prošlom veku. Pored čuvara tradicionalne recepture, u tom kraju je pravi i jedan mladi kuvar koji je rekonstruisao recept uz pomoć molekularne kuhinje.

Komplet lepinja je jelo koje je osvojio svet. U zavodu za intelektualnu svojinu čuva se pod imenom „lepinja sa sve“, a njeni autentični sastojci su samo kajmak, jaje i pretop.



Nemanja Vukašinović od potpuno istih organskih sirovina, uz pomoć nauke o hrani i kulinarskog umeća, dobio je nešto što izgleda kao proizvod moderne kuhinje.

„Ideja je nastala tako što sam imao veliku želju da komplet lepinju rekonstruišemo, odnosno da je plasiramo u svet nekim modernim tehnikama, ali isključivo smo koristili autentične sirovine koje idu zapravo u komplet lepinju. Znači, imamo kajmak, jaje, pretop, imamo lepinju koja je mešena od brašna koje uzimamo sa vodenice. Imamo espumu koja se pravi od mladog kajmaka i organskog mleka, ima svere od pretopa i imamo prah od pretopa“, objašnjava Nemanja Vukašinović.

Ova moderna komplet lepinja konzumira se umakanjem poklopca, na isti način kao i „lepinja sa sve“ nastala u prošlom veku u Užicu.

„Lepinja sa sve nastala je u ovoj pekari, jer ova pekara datira negde iz 1820. godine. Prva kakva je napravljena mi i dalje tu recepturu držimo. Neko se ovde u ovoj pekari setio da te sastojke sjedini. Bilo je sa pretopom. Bilo je sa kajmakom. Onda se neko setio, a možda mu je i slučajno ispalo jaje u ovu lepinju i tako je nastala lepinja sa sve“, navodi nosilac patenta Dragan Lazić.

Bilo da je u rukama čuvara tradicije koji je vešto prave u peći na drva ili mladih kuvara koji je pripremaju uz pomoć trikova nauke, komplet lepinja prva je asocijacija na grad na Đetinji.

(Pančevac/RTS)