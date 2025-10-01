1. oktobar je novi početak za ova 3 najsrećnija znaka

Prvi oktobar je dan kada granice između prošlosti i budućnosti postaju tanke. Mnogi će osetiti nemir. Većina će se kolebati između straha i nade. Upravo u tom trenutku, horoskopa bira tri srećnika – tri znaka Zodijaka koji će dobiti priliku da zakorače napred, dok će ostali još stajati u neodlučnosti.

Saznajte kome će 1. oktobra 2025. sudbina pružiti šansu da počne sve ispočetka!

RAK

Za Rakove će 1. oktobar 2025. biti dan dubokog oslobađanja. Tamo gde su dugo nosili teret – uvrede, dugove, očekivanja – sudbina će gumicom izbrisati suvišno. To je trenutak kada mogu da udahnu punim plućima i osete lakoću. Rakovi će skupiti snagu da zatvore stare vrata i ugledaju nove vidike.

VAGE

Vage će se tog dana naći na raskrsnici, ali će se njihov put iznenada osvetleti jače. Dok će drugi lutati u magli sumnji, Vage će pronaći pravi pravac. Današnji dan doneće im priliku da sklope savez, čuju reči koje menjaju budućnost ili donesu odluku koja otvara put ka harmoniji.

RIBE

Za Ribe će 1. oktobar 2025. biti dan skrivenog čuda. Ono što su smatrale izgubljenim, iznenada će se pretvoriti u novu mogućnost. Tamo gde je pretila svađa ili krah, sudbina će otvoriti novi ciklus. Ribe će osetiti da ih vodi nevidljiva sila i baš tog dana, ona će im dati priliku da izbegnu nevolju i zakorače u novo.

(Pančevac)