Grčka: Od oktobra zabrana društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Od oktobra u Grčkoj stupa na snagu zabrana pristupa društvenim mrežama za sve mlađe od 15 godina.

Nova regulativa ide i korak dalje, pa će svim maloletnicima do punoletstva biti zabranjen ulazak na sajtove za prodaju duvana, klađenje i distribuciju sadržaja za odrasle. Grčka će tako postati prva evropska zemlja koja uvodi ovakve restrikcije.

Evropska unija takođe priprema svoj plan. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen istakla je da “Francuska, Španija, Grčka, Danska i Italija testiraju plan EU za verifikaciju starosti kroz nacionalne aplikacije”. Grčka je deo tog projekta, što potvrđuju i domaći izvori.

Komisija već razgovara sa tehnološkim gigantima, uključujući Google i Meta-u, oko razvoja alata za potvrdu starosti korisnika. Naredne nedelje delegacija EU stiže u Atinu kako bi proverila napredak i pružila tehničku podršku za uvođenje univerzalne zabrane.

U Grčkoj će kontrola starosti funkcionisati kroz aplikaciju Kids Wallet, razvijenu od strane Ministarstva digitalne uprave. Podaci maloletnika biće uneti u aplikaciju, koja će služiti za blokadu zabranjenih servisa. Ako dete ima manje od 15 godina, društvene mreže i sajtovi za odrasle biće automatski zaključani.

Najveći izazov biće angažovanje roditelja, s obzirom na visok procenat tehnološki neobrazovanih građana. Pored toga, ostaje pitanje kako će sistem funkcionisati na računarima, budući da skoro svaki tinejdžer od pandemije ima pristup laptopu.

Dileme o praktičnoj primeni postoje, ali cilj je jasan – zaštita mladih od štetnog sadržaja. Evropska unija veruje da je to jedini način da se stane na put uticaju društvenih mreža na mentalno zdravlje dece.

Iako je Grčka prva zemlja u Evropi koja donosi zabranu društvenih mreža, Australija će biti prva zemlja na svetu koja će sprovesti slične mere. Od 10. oktobra, deci do 16 godina biće zabranjen pristup društvenim mrežama, ali i aplikacijama za upoznavanje. Australijanski zvaničnici navode da je cilj zaštita mladih od algoritamske manipulacije i uznemiravanja na internetu.

(Smartlife)