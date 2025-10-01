Ministarstvo poljoprivrede: Raspisan Javni poziv za premiju za mleko za treći kvartal

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je danas Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za treći kvartal ove godine.

Zahtevi se podnose u periodu od danas do 31. oktobra isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je pre podnošenja zahteva po ovom Javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršena obnova registracije za 2025. godinu.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko, proizvedeno na sopstvenom gazdinstvu od grla koja su obeležena i registrovana u sopstvenom zapatu, a koje je isporučeno u trećem kvartalu 2025. godine, odnosno u periodu od 1. jula do 30. septembra 2025. godine.

Pravo na podsticaj se ostvaruje u iznosu od 19 dinara po litru mleka.

Tekst Javnog poziva može se preuzeti na linku OVDE

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

(Pančevac)