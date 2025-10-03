9. PAFF u Pančevu napravio „Bum!”

„Vratili smo se starom petodnevnom formatu. Festival je uvek bio posvećen mladima, studentima koji vole da gledaju filmove, i potrudićemo se da tako i ostane!“ Ovim rečima Ognjen Glavonić, direktor Pančevo film festivala, pozdravio je publiku na otvaranju u prepunoj sali Kulturnog centra, u sredu, 24.septembra, i time i jezgrovito opisao suštinu ove filmske manifestacije, koja će, može se sada već reći, biti jedan od uočljiviijoj kulturnih događaja u Pančevu ove sezone.

Iako je festival pre svega namenjen mladima, što mu je misija od osnivanja 2014. godine, očigledno je da su organizatori sva svoja znanja, poznanstva i energiju ovog puta uložili i u to da on poprimi i osobine izvesnog filmskog glamura – koliko to dopušta obim jednog kulturnog događaja u Pančevu.

Pobdednik „Suvi list” iz Gruzije

Od srede, 24. septembra, pa do nedelje, 28. septembra, publika, ne samo iz našeg grada, na više lokacija, gledala je oko četrdesetak ostvarenja: dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih filmova, filmskih eseja, kratkog, srednjeg i dugog metra, raspoređenih u četiri filmske programske celine i brojne prateće programe.

Sve je počelo projekcijom igranogfilma „Nestašne devojke” (Little Trouble Girls) rediteljke Urške Đukić, koji su zajedno producirali stvaraoci iz Slovenije, Italije, Srbije i Hrvatske, a koji je i slovenački kandidat za Oskara. U glavnoj takmičarskoj selekciji filmova, koji se prvi put prikazuju u Srbiji, bili su, između ostalih, još i dokumentarac „Mali dečak” (Little Boy) Džejmsa Beninga, novi film rumunskog reditelja Radua Žuda „Kontinental”, ostvarenja Else Kremser i Levina Petera. Statua „Svetionik” kao glavna nagrada, pripala je nemačko-gruzijskm filmu „Suvi list” (Dry Leaf), koji je producirao, napisao i režirao Aleksandar Koberidze. Priča prati Irakija, oca koji traži svoju nestalu ćerku širom Gruzije, i dirljiva je oda neizvesnosti, prolaznosti prirode i snazi porodičnih veza.

Specijalno priznanje, po odluci žirija u sastavu: Igor Marković, koselektor zagrebačkog festivala „Human Rights”, Vanja Kovačević, montažerka i rediteljka, osnivačica asocijacije „Filmkultura”, i Mladen Kovačević, scenarista i reditelj, otišla je u ruke Florijana Pohlatka za debitantsko ostvarenje „Kako biti normalan i čudnovatost drugog sveta” (How to Be Normal and the Oddness of the Other Wold). Glavni lik je Pija, tek puštena iz psihijatrijske bolnice, koja živi s roditeljima i pokušava da ponovo izgradi svoj život dok žonglira između poslova, slomljenog srca, lekova i društvene stigme.

U gostima regionalni kandidati za Oskara

U selekcije kratkometražnih ostvarenja „Rani radovi” prikazano je 12 filmova. Devetočlani žiri mladih pod mentorstvom rediteljke Mine Đukić odlučio je da gran-pri pod nazivom „Dimnjak” pripadne filmu „L’Mina” mlade rediteljke Rande Marufi, koji govori o ljudima koji su se godinama spuštali u rudnik u marokanskom gradu Džeradi.

– Salam svima. Izražavam iskrenu zahvalnost selekcionom komitetu što je filmu pružio prostor da bude viđen, kao i žiriju na ovom značajnom priznanje. Moja najtoplija zahvalnost ide naročito ljudima Džerade, koji su me dočekali raširenih ruku. Iskreno se nadam da ovo zajedničko delo predstavlja omaž onima koji su, doslovno, donosili svetlost u ovaj kraj jer ovaj film nastoji da pojača glas onih koji se ne čuju – mladih ljudi koji se svakoga dana spuštaju u dubine samo da bi zaradili za život. U ovom trenutku mladi ljudi u mojoj domovini suočavaju se s represijom samo zato što izlaze na ulice da zahtevaju svoja osnovna prava – rekla je povodom dodele nagrade Randa Marufi.

Specijalno priznanje pripalo je dokumentarnom filmu „Ispovest” (Confession) Rebeke Bizubove iz Slovačke, koji se bavi seksualnim uznemiravanjem u crkvi, a nagradu za najbolji rediteljski koncept u selekciji „Rani radovi” osvojilo je ostvarenje„Grožđe” Jovane Lazin, dok je za najbolju kameru nagrađen film „Obična kruška” (Common Pear) slovenačkog reditelja Gregora Božića.

U okviru selekcije „Svetla budućnost” predstavljen je mladi reditelj Nikola Stojanović s retrospektivom kratkih filmova. A program PAFFORAMA, za regionalne i međunarodne autore, bio je prilika i da publika proglasi film koji im je najviše prirastao za srce – nagradu je odneo film „Blum” Jasmile Žbanić, bosanskohercovački kandidat za Oskara, koji je i zatvorio pančevački festival.

Šlag na torti za filmofile bio je sigurno susret s rediteljem Želimirom Žilnikom, upriličen u subotu, 27. septembra, u foajeu Kulturnog centra, koji je u Pančevo stigao zbog prikazivanja njegovog najnovijeg ostvarenja „Restitucija ili san i java stare garde”. Glavni junak je stari muzičar Stevan Arsin, koji se posle šest decenija života i rada u Nemačkoj vraća u Srbiju da privede kraju restituciju porodičnog imanja. Niz susreta sa članovima porodice, prijateljima iz detinjstva i mladosti i slalom kroz izazove pravno-ostavinskih peripetija otvaraju neočekivano burno novo poglavlje u Stevanovom životu.

Bilo je na festivalu i oko njega još niz pratećih događaja: radionica, koncerata, a upriličena je i izložba u saradnji s Filmskim centrom Srbije „Filmski plakat 1970–1979”. Festival je inače deo projekta „Kultura za demokratiju” Hartefakt fondacije, koji podržava nezavisnu kulturnu scenu u Srbiji, s ciljem da podstakne kritičko i kreativno razmišljanje o društvenim temama koje su od važnosti za lokalne zajednice.

(Pančevac / N. Simendić)

Pančevo Film Festival svečano otvoren filmom „Nestašne devojke“