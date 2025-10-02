Putin: Kardinalne promene u svetu, Srbija među tri prijateljske zemlje u Evropi

Ruski predsednik Vladimir Putin obractio na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“ u Sočiju. Ovogodišnja tema je „Policentrični svet: Vodič za korisnike“.

Živimo u vremenu kada se sve menja jako brzo, a kolaps hegemonije bio je samo pitanje vremena, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“, koje se održava u Sočiju.

Prema njegovim rečima, treba biti spreman na sve.

On se obratio zapadnim elitama: „Smirite se, mirno spavajte i konačno se pozabavite svojim problemima.“

„Nesumnjivo, jača strana kluba je sposobnost njegovih učesnika je da da vide izvan okvira onog banalnog i očiglednog, da ne slede agendi koju nam nameće globalni informativni prostor“, izjavio je Putin.

Nikada u međunarodnoj areni nije bilo tolikog broja zemalja koje utiču ili teže da utiču na najvažnije globalne i regionalne procese, primećuje predsednik.

„Treba tražiti dodirne tačke i poklapanja interesa. Niko nije spreman da igra po pravilima koje neko samostalno zadaje negde daleko“, poručuje ruski lider, dodajući da se to odnosi i na one „preko okeana“.

Donošenje svih odluka je moguće samo na osnovu sporazuma koji odgovaraju svim stranama, „inače nikakvog održivog rešenja neće biti, već samo glasne fraze i igra ambicija koje ne daju plodove“.

„Za postizanje rezultata potreban je balans i harmonija“, navodi.

Događaj je okupio 140 učesnika iz više od 40 zemalja, uključujući stručnjake iz Ujedinjenog Kraljevstva, Indije, Nemačke, Kine, Malezije, Pakistana i Južne Afrike.

Putin se tradicionalno sastaje sa učesnicima „Valdaja“ od osnivanja kluba 2004. godine. Prva konferencija održana je u Velikom Novgorodu blizu jezera Valdaj, po kome je događaj i dobio ime. Od 2014. godine sastanci kluba održavaju se u Sočiju.

Kolaps hegemonije bio je samo pitanje vremena, rekao je Putin.

Rusija je zahvalna svim državama „svetske većine“ koje su se iskreno založile za mirno rešenje sukoba u Ukrajini, izjavio je Putin.

Pored zemalja BRIKS-a, ŠOS-a i Severne Koreje, nabrojao je i Srbiju, Mađarsku, i Slovačku u Evropi, kao i partnere iz arapskog sveta.

„Nažalost, nismo uspeli da postignemo prekid neprijateljstava. Odgovornost za to je prevashodno na EU, koja podstiče sukob“, dodao je ruski predsednik.

„Oni koji su podsticali i naoružavali Ukrajinu, decenijama je okretali protiv Rusije i Rusa, njima je bilo svejedno i za Moskvu , ali i za interese i Ukrajine i njenog naroda. Ukrajinci su za njih potrošna roba“, naglasio je ruski predsednik.

O razgovoru sa Bilom Klintonom

On se osvrnuo i na razgovor sa tadašnjim američkim liderom Bilom Klintonom, kada je pokrenut razgovor o mogućnosti da se Rusija pridruži NATO-u.

„SSSR i potom Rusija su dva puta izjavljivali spremnost da uđu u NATO, ali su oba puta odmah odbijeni“, rekao je Vladimir Putin.

Moć Sjedinjenih Država i njihovih saveznika dostigla je vrhunac krajem 20. veka, „ali nema sile, niti će je ikada biti, koja je sposobna da upravlja svetom“, naglasio je Putin.

Zapadne zemlje nisu mogle da odole iskušenju apsolutne moći i nisu bile spremne da se odreknu hegemonije, izjavio je Putin. Pokušaj da se sve drži pod kontrolom izaziva prenapetost i kod građana zemlje koja pokušava da igra tu ulogu izaziva pitanje – „zašto nam sve ovo treba?“.

Kako navodi, nešto slično su nedavno izjavile američke kolege, kadu su naveli „dobili smo svet, ali izgubili smo samu Ameriku“.

„Hteo bih da postavim pitanje: je li vredelo? Da li ste ga uopšte dobili?“, upitao je Putin.

Prema njegovim rečima, u zapadnom i evropskom društvu, sve je jače odbijanje tendencija rukovodstva država, što pokazuju podaci o javnom mnjenju.

„U nekim državama pokušavaju da zabrane svoje političke oponente koji su dobili veći legitimitet i veće poverenje birača“, primećuje.

Međutim, to „ne radi“, a Sjedinjene Države, gde je zahtev naroda doveo do „poprilično radikalne promene političkog vektora su primer za to“.

O sankcijama Rusiji

Govoreći o sankcijama koje su Rusiji uvedene, on je poručio da se svetski balans bez Rusije ne može izgraditi, ni ekonomski, ni kulturni, ni strateški.

„Mislim da su se oni koji su probali da sve to sruše uverili u to. Neki se ipak uporno trude da postignu svoje i zadaju Rusiji, kako kažu, strateški poraz. Ako ne vide da će taj plan da taj plan propasti i insistiraju, nadam se da će im život pokazati“, poručio je Putin.

Savetovao je evropskim liderima da pogledaju šta se dešava na ulicama njihovih gradova i pozabave se unutrašnjim pitanjima. Evropa, kako podseća, dolazi do periferije globalne konkurencije.

„Ponavljam: naše odbrane i bezbednosti. Zbog toga pomno pratimo militarizaciju u Evropi koja se odvija sve bržim tempom“, naveo je ruski lider.

„Vladajuće elite u Evropi nastavljaju da šire histeriju, ispada da je rat sa Rusijom umalo pa „na pragu“. Ponavljaju tu glupost, tu mantru iznova i iznova. Gledam šta govore i mislim – nemoguće je da veruju u to da se Rusija sprema da napadne NATO“, rekao je Putin.

Centralna tema ovogodišnje konferencije je „Policentrični svet: uputstvo za upotrebu“.

Ujedinjene nacije su jedna od važnih tekovina pobede u Drugom svetskom ratu, podsetio je Putin. Neki tvrde da je sistem UN u krizi i da je nadživeo svoju korist“.

Zaista, organizacija ima mnogo problema, ali nema ništa bolje od nje.“

Problem nije u UN – njen potencijal je ogroman – problem je u tome kako je zemlje koriste, dodao je ruski predsednik.

(Pančevac/RT)