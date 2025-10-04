Crveni krst Plandište organizovao još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Plandište, u saradnji sa Zavodom za transvuziju krvi Vojvodine u prostorijama Kulturnog centra Plandište organizovao je još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u 2025. godini.

Akciji dobrovoljnog davanja krvi odazvao se veliki broj građana opštine Plandište, koji su i ovoga puta pokazali društvenu odgovornost za jednim humanim činom. Plandište je oduvek bilo poznato kao mesto u kom se dobrovoljnom davanju krvi uvek procentualno odaziva veliki broj građana.

Akciji dobrovoljnog davanja krvi odazvalo se 61 dobrovoljnih davalaca koji su ovu priliku iskoristili da svojim malim gestom pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Od ukupnog broja prijavljenih 57 je dalo krv, a među njima je bilo i davalaca koji su se po prvi put odazvali ovoj akciji.

„Akcija dobrovoljnog davanja krvi je jedna od najhumanijih činova koje može da uradi svaki pojedinac, čime aktivno pružamo pomoć svima kojima je naša pomoć neophodna. Građani naše opštine se rado odazvaju pozivu Zavoda i priključuju akciji dobrovoljnog davanja krvi. Malim doprinosom činimo velika dela i zato ćemo se truditi da i u budućnosti budemo deo ovakvih humanitarnih akcija“, istakao je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

