Železničar pobedio TSC u Super ligi

Fudbaleri Železničara pobedili su večeras u Pančevu TSC sa 1:0, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.Jedini gol postigao je Nikola Đuričić u 36. minutu.

Železničar zauzima peto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 16 bodova, dok je TSC osmi sa dva boda manje.

Železničar – TSC 1:0 (1:0) Strelac: 1:0 – Đuričić u 36. minutu. Stadion: SRC „Mladost“ u Pančevu. Gledalaca: 300. Sudija: Stanko Ostraćanin. ŽELEZNIČAR: Popović, Konatar, Zečević, Milikić, Đuričić, Ivanov (od 81. Vidojević), Kuljanin (od 75. N. Jovanović), Džasper (od 81. Cvetković), Pirgić, Grgić (od 75. Milosavljević), Karikari (od 81. Petrov). TSC: Simić, Mladenović (od 46. Stančić), St. Jovanović, Capan, Krstić, Jovičić, Dimoski (od 46. Urošević), Todoroski (od 79. Milosavić), Savić, Mezei (od 46. Sa. Jovanović), Petrović (od 79. Prestiž).

U sledećem kolu Železničar gostuje Mladosti u Lučanima, a TSC u Kragujevcu igra protiv Radničkog.

(Pančevac)