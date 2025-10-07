Posadite sada tri cveta i gledajte kako vam bašta eksplodira bojama na proleće!
Mnogi misle da je vreme za pauzu od baštovanstva. Ali stručnjaci tvrde upravo suprotno – oktobar je ključni mesec za sadnju prolećnih lukovica koje će vam doneti bujno i raskošno cveće već u martu i aprilu!
Prema rečima stručnjaka iz „Lavender Green Flowers“, sada je idealno vreme za sadnju sledećih lukovičastih biljaka:
– Narcis
– Ukrasni ili gigantski luk
– Grozdasti zumbul
Ove biljke podnose niske temperature, a sade se lako, samo ih zakopate u zemlju i čekate proleće da procvetaju, piše „Express“.