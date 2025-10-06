Evo kako je protekla Gulašijade u Gaju

Treća Gulašijada održana je u organizaciji Udruženja „Gajački kotlić“. Domaći specijaliteti u skoro 50 kotlića, živa muzika, odlično društvo, smeh, topla atmosfera pobedili su tmurni jesenji dan.

Domaći specijaliteti u skoro pedeset kotlića, živa muzika, odlično društvo, smeh, topla atmosfera – nema boljih načina da se „pobedi“ tmurni jesenji dan. Baš je tako ove nedelje bilo u centru Gaja, gde se, na platou ispred crkve, uspešno održala treća Gulašijada u organizaciji udruženja „Gajački kotlić“. Takmičari – stari znalci, ali i novajlije – poneli su sa sobom omiljene namirnice, kulinarsko umeće i dobro raspoloženje. Cilj im nije pobeda – već druženje i još jedno lepo iskustvo.

Inače, Gulašijada je novija manifestacija gajačkog udruženja, poznatijeg po tradicionalnom takmičenju u kuvanju riblje čorbe. Pokazalo se da i gulaš privlači veliku pažnju gurmana, te je ovo gastronomsko druženje iz godine u godinu sve masovnije.

Žiri je birao najbolji gulaš na osnovu tri kriterijuma – opšti izgled, raskuvanost i ukus – a za najuspešnije kuvare pripremljene su simbolične nagrade. Manifestacija je podržana od strane Turističke organizacije i Opštine Kovin.