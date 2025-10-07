Izložba „Skulpture“ Miroslava Savkova od 8. oktobra

U Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva od 8. do 23. oktobra biće otvorena izložba „Skulpture“ umetnika Miroslava Savkova, dobitnika nagrade 54. Salona umetnosti Pančeva – ART AQUA 2024.

Svečano otvaranje izložbe zakazano je za sredu, 8. oktobar, u 19 sati.

Miroslav Savkov rođen je 1953. godine u Sakulama. Likovno se formirao samostalno, a na umetničkoj sceni prisutan je gotovo četiri decenije. Kolektivno izlaže od 1985. godine, do sada je učestvovao na više od 450 izložbi, od čega 75 u inostranstvu, i bio deo 26 likovnih kolonija.

(Pančevac)