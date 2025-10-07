KONGRES „DOLOVOZ“: Stručnjaci o kulturnom nasleđu Dolova narednih dana u Filmskoj kući

Jedinstveni kulturni događaj pod nazivom „Dolovoz“ biće upriličen narednih dana uz učešće eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti.

Na kongresu, koji će tim povodom biti priređen od 9. do 11. oktobra u Filmskoj kući u Dolovu, o kulturnom nasleđu tog pančevačkog sela govoriće etnolozi, arheolozi, antropolozi, a predavanje će održati i čuveni reditelj Đorđe Kadijević, koji je snimio nekoliko filmova na području južnobanatskog mesta.

Pored ostalih, događaju će prisustvovati i pesnici iz Beograda i poetski nadareni đaci pančevačke gimnazije, koji će poslednjeg dana učestvovati u radionici na teme koje su prethodno obrađene.

Kongres organizuje udruženje „Plavi mak“ u saradnji s Domom kulture Dolovo.

Ovaj projekat podržavaju Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (kao generalni sponzor), a u svojstvu prijatelja i Narodni muzej Pančevo, Zavod za zaštitu spomenika u Pančevu i RTS.

Program kongresa kreće u četvrtak, 9. oktobra, predavanjem etnologa Nikole Vlajića (Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu).

Njegova tema je narodno graditeljstvo Dolova, koja se, pored ostalog, tiče i staništa izvan naselja, kao što su vinogradarske kolibe, stočarski stanovi i zemunice.

– Zemunice su bile ukopane u breg, gde su ljudi živeli kao trolovi iz filma „Gospodari prstenova“. One su, prema tvrđenju jednog Dolovca koga sam intervjuisao osamdesetih godina prošlog veka, postojale do Drugog svetskog rata, kao i tokom rata, kada su služile kao partizanske baze. Tamo su živeli i pečalbari koji su dolazili da peku ciglu sve do sedamdesetih. Interesantno je i to što na obodu naselja postoji i crkva Vodice, koji je kod nas u donjem Banatu bilo iz najviše, a u prošlosti su bile i neka vrsta bolnica, jer su ljudi verovali da ta voda ima lekovita svojstva – ističe Vlajić.

Nakon toga, antropološkinja i etnološkinja Svetlana Mesicki (Narodni muzej Pančevo) govorićnj na gastroheritološke teme, a predsednica Udruženje žena „Dolovke“ Kamenka Smiljković demonstriraće pripremu dolovačkog breda – banatske štrudle.

Prvi dan se završava predavanjem etnomuzikološkinje Marije Vitas o rumunskoj izvornoj muzici i muzičkom interpretacijom trubača Save Banjaša (Orkestar Fanfare KUD-a „Aleksandar Sandi Banjaš“ iz Dolova).

Predavanje arheologa Jelene Đorđević i Vojislava Đorđevića (Narodni muzej Pančevo) otvoriće drugi dan, petak, 10. oktobar, koji će potrajati od 14 do 20 sati.

Sledi predavanje reditelja Đorđa Kadijevića o vizuelnim specifičnostima i značaju za filmsko stvaralaštvo Dolova i Deliblatske peščare, a zatim i projekcija filma „Sveto mesto“, snimljenog u Dolovu.

Kongres se završava u subotu, 11. oktobra, kada će, od 11 do 16 sati, biti organizovana radionica kreativnog pisanja na teme koje su obrađene prethodnih dana, kao što su geografske, istorijske, etnološke, muzičke, gastronomske, vizuelne i filmske.

(Pančevac/J. Filipović)

