Glišić obišao radove na uređenju škole u Sakulama

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić posetio je danas radove na rekonstrukciji objekta Osnovne škole „Zoran Petrović“ u Sakulama, u opštini Opovo, i tom prilikom istakao da je završetak rekonstrukcije škole planiran tokom prve polovine 2026. godine.

„Rok je kraj aprila 2026. godine, da li će biti pre ili neki dan kasnije, nebitno je. Svakako će biti spremna za školsku 2026-2027. godinu“, rekao je Glišić i podsetio da je vrednost investicije rekonstrukcije i radova na oko 2.300 metara kvadratnih blizu 67 miliona dinara.

Ministar je kazao da će škola nakon rekonstrukcije dobiti svetske standarde, kao i da će za 200 članova te škole, odnosno za decu koja je pohađaju i nastavno osoblja koje u njoj radi, biti obezbeđeni najbolji uslovi da provode vreme u njoj.

„Imaće zaista svetske standarde, dakle najbolje moguće uslove da deca uče, nastavnici da rade. Odnosno da svi oni koji tu imaju nekog posla, da zaista budu u jednom ambijentu koji je siguran, bezbedan i koji im daje mogućnost da mogu da na jedan kvalitetan način da provedu vreme“, naveo je Glišić.

Ministar je dodao da je rekonstrukcija te škole jedno od obećanja predsednika Aleksandra Vučića koje je dao tokom njegove posete Južnom Banatu.

Takođe, Glišić je naglasio da je ta škola veoma značajna za Sakule, ali i za okolna sela.

„Danas smo obišli, pogledali, videli i delove objekta koji još nije zahvaćen obnavljanjem, kako je to izgledalo. Videli ste te drvene grede, videli ste koliko je to zaista dotrajalo, čuo sam da je bilo velikih problema sa vlagom, sa okišnjavanjem. Ali kad uzmete u obzir koliko godina je stara ta škola, jasno je da je bilo krajnje vreme da bude obnovljena“, rekao je Glišić.