Dečja nedelja: Grad podržao porodice s trojkama

I ove godine Grad Pančevo pokazao da vodi brigu o porodicama sa decom, a posebno o onim koje imaju trojke i četvorke

Obezbeđivanje finansijske pomoći porodicama sa trojkama, kao vid podrške u odgajanju dece i stvaranju boljih uslova za njihov rast i razvoj, jedan je od prioriteta socijalne politike Grada Pančeva. Pošto ih je pozdravila i poželela im dobrodošlicu, ovim rečima deci i njihovim roditeljima obratila se Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, 10. oktobra, u Zelenom salonu zgrade Gradske uprave.

Gradskom Odlukom o finansijskoj podršci porodicama sa decom propisano je i pravo na jednokratnu novčanu pomoć majkama za rođenje trojki ili četvorki. Ovo pravo one ostvaruju svake kalendarske godine do punoletstva dece, a svake školske godine Grad finansira i nabavku udžbenika i školskog pribora, počev od pet i po godina života dece, odnosno početka pohađanja obaveznog pripremnog predškolskog programa do završenog srednjeg obrazovanja dece.

Sanja Patalov Stojadinović je novinarima dodatno objasnila:

– Nakon godine rođenja dece, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju majke za svako dete, svake kalendarske godine do navršenih 18 godina života dece u visini dvostrukog iznosa prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom u gradu Pančevu, a prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku u mesecu koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata i koja se isplaćuje tokom Dečje nedelje.

Ona je zaključila rečima da je ova podrška deo šire politike podsticanja rađanja i jačanja porodice kao temelja društva, te da će Grad i ubuduće ulagati u mere koje olakšavaju roditeljstvo i unapređeju kvalitet života naših najmlađih sugrađana.

U familijarnoj atmosferi, uz sokove i kolače, svoje utiske iznela je i jedna od majki. Nada nam je rekla:

– Ovo je velika stvar za budžet naše porodice. Svake godine znamo da možemo da računamo na ovaj novac, što nam umnogome olakšava život. Kada su porodice velike i izdaci su ogromni. Dobili smo po hiljadu evra po rođenju svakog deteta ponaosob, a ovo je petnaesta godina kako primamo finansijsku pomoć. Mnogo nam to znači, veliko hvala Gradu!

Nadovezala se mama Zorica:

– Dolazimo ovde lepo raspoloženi i nasmejani, što je naš način da izrazimo zahvalnost. Uvek potenciram to da ne daje svaka opština ovoliku pomoć i zato tri puta hvala Pančevu!

Ove godine na račune šest pančevačkih porodica sa trojkama uplaćen je iznos od po 656.616 dinara.

(Pančevac / S. T.)

Održan prvi Forum mladih: Startap revolucija – šanse za mlade