Ubedljiva pobeda Dizelke u meču sa OFK Beogradom

Fudbaleri Železničara iz Pančeva savladali su OFK Beograd rezultatom 3:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj na terenu Sportskog centra „Mladost“ u Pančevu.

Pauza u Super ligi Srbije, zbog obaveza reprezentacija, iskorišćena je za odigravanje kontrolnog meča sa Romantičarima.

Trener Radomir Koković je iskoristio priliku da pruži šansu fudbalerima iz drugog plana, ali i da dodatno proveri formu nosilaca igre.

Na kraju je Železničar izvojevao trijumf – Sava Petrov i Nikola Jovanović su zatresli mrežu protivnika, a između ta dva pogotka viđen je i autogol igrača OFK Beograda.

Ovaj duel poslužio je i kao dodatna priprema i uigravanje tima pred nastavak prvenstva, u kojem Železničar želi da nastavi sa dobrim rezultatima.

Prvi protivnik po povratku sa pauze je lučanska Mladost. Utakmica 12. kola Super lige je na programu 18. oktobra u Lučanima.