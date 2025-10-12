Vlajić u Indiji osvojio srebro i oborio lični rekord
Prvenstvo grada Bengalora u disciplini mrtvo dizanje održano je 11.oktobra u istoimenom gradu. Takmičenje je bilo kvalifikacionog karaktera za najbolje plasirane domaće takmičare radi učešća na predstojećem prvenstvu oblasti Karnataka.
Na ovom takmičenju u svojstvu gost – takmičara nastupao je Pančevac Filip Vlajić. U kategoriji seniora u konkurenciji takmičara do 93 kg uspešno je savladao 250 kg u trećem, finalnom pokušaju, kojim je obezbedio drugo mesto i novi lični rekord.
Naredno važno takmičenje, Prvenstvo Srbije u powerliftingu za juniore i seniore, za koje se takmičari kluba dizača tegova „Dinamo“ pripremaju planirano je za 1. i 2. novembar u Zaječaru. Nakon toga, poslednjeg vikenda meseca novembra u Litvaniji održava se šampionat Evrope u powerliftingu za kadetkinje i juniorke, za koje se uveliko priprema jedna od najperspektivnijih takmičarki Srbije i našeg kluba Višnja Trnavac.
(Pančevac)