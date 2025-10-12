Vlajić u Indiji osvojio srebro i oborio lični rekord

Prvenstvo grada Bengalora u disciplini mrtvo dizanje održano je 11.oktobra u istoimenom gradu. Takmičenje je bilo kvalifikacionog karaktera za najbolje plasirane domaće takmičare radi učešća na predstojećem prvenstvu oblasti Karnataka.

Na ovom takmičenju u svojstvu gost – takmičara nastupao je Pančevac Filip Vlajić. U kategoriji seniora u konkurenciji takmičara do 93 kg uspešno je savladao 250 kg u trećem, finalnom pokušaju, kojim je obezbedio drugo mesto i novi lični rekord.

„Ovo je moje treće powerlifting takmičenje u Indiji. Prvi pokušaj bio je uspešan na 240 kg, zatim sam se opredelio za 250 kg u drugom izlasku na podijum, pri čemu nisam uspeo da zadržim šipku u finalizaciji pokušaja. U trećem pokušaju ponovio sam istu kilažu sa drugačijom tehnikom hvata. Pokušaj je bio uspešan. Osvojio sam srebrnu medalju i postavio novi vlastiti rekord.“

Naredno važno takmičenje, Prvenstvo Srbije u powerliftingu za juniore i seniore, za koje se takmičari kluba dizača tegova „Dinamo“ pripremaju planirano je za 1. i 2. novembar u Zaječaru. Nakon toga, poslednjeg vikenda meseca novembra u Litvaniji održava se šampionat Evrope u powerliftingu za kadetkinje i juniorke, za koje se uveliko priprema jedna od najperspektivnijih takmičarki Srbije i našeg kluba Višnja Trnavac.

(Pančevac)