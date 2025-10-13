13 medalja za atletičare Tamiša

Atletski klub „Tamiš”, predvođen trenerom Zoranom Kocićem, predstavio se sa trinaestoro svojih članova koji su osvojili trinaest medalja, na tradicionalnom mitingu pod nazivom „Atinske atletske igre” u Vršcu.

Atletski klub „Tamiš”, predvođen trenerom Zoranom Kocićem, predstavio se sa trinaestoro svojih članova koji su osvojili trinaest medalja, na tradicionalnom mitingu pod nazivom „Atinske atletske igre”, na kome je učestvovao veliki broj takmičara iz cele Srbije.

Pionirka Nikolina Radovanović okitila se sa dva najsjajnija odličja. Prvo je zaslužila u bacanju vorteksa, a potom je trijumfovala i u bacanju kugle od dva kilograma, s rezultatom od 15,20 metara, što je ujedno bilo najbolje pojedinačno ostvarenje mitinga, prema tablicama o vrednovanju rezultata Minja Simović je u istoj disciplini osvojila srebrnu medalju.

Odlični su bili i takmičari u konkurenciji atletskih škola. Stevan Kaluđer se okitio srebrnim odličjima u trci na 40 metara i skoku udalj, Tara Đorđević je bila treća u skoku udalj, dok je Magdalena Kaluđer zaradila dva srebra – u trci na 200 metara i u bacanju vorteksa.

Milica Slavujac je trijumfovala u nadmetanju na 200 metara s rezultatom 31,36 sekundi, a srebrom se okitila u skoku udalj s rezultatom od 4,19 metara. Lana Veličković je osvojila bronzu u bacanju vorteksa. Lav Grujević i Nataša Denćan su osvojili srebrne medalje u trci na 600 metara.

Boje kluba branili su i Antonina Lazić, Sara i Filip Radivojević iTeodor Đorđević.

Ovim mitingom završena je sezona na otvorenim atletskim mitinzima, a uskoro počinju takmičenja u atletskim dvoranama u Beogradu i Novom Sadu.

(Pančevac/A.Ž)