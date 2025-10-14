Sportska dešavanja

Uspešan vikend za KK Mladost: Stefan i Nemanja šampioni

Karate klub Mladost je imao 8 svojih predstavnika u pojedinačnoj  konkurenciji i jednu ekipu kadeta, ekipno u borbama na Prvenstvu Vojvodine.

10:00

14.10.2025

Foto: KK Mladost

U organizaciji Karte Saveza Vojvodine u Novom Bečeju je u subotu održano prvenstvo Vojvodine za kadete i juniore. Nastupili su najbolji vojvođanski kadeti i juniori u konkurenciji kate i borbe, pojedianačno i ekipno.

Karate klub Mladost  imao je 8 predstavnika u pojedinačnoj  konkurenciji i jednu ekipu kadeta, ekipno u borbama. Prva mesta u svojim kategorijama u borbama osvojili su kadeti Stefan Patalov  i Nemanja Računica.

Drugo mesto u borbama je osvojila kadetkinja Milica Vukovič.

Treća mesta u borbama su osvojili juniorka Iva Rakić i kadet Filip Vujinović i kadetkinje Milica Mihaljčić i Danka Drljača.

Peto mesto je osvojio kadet Miloš Čogurić u borbama.

Ekipa kadeta u sastavu Filip Vujinović, Miloš Čogurić, Stefan Patalo i Nemanja Računica  osvojila je peto mesto.

(Pančevac)

