Tramp potpisao mirovni sporazum između Izraela i Hamasa u Egiptu

Predsednik SAD Donald Tramp pozpisao je mirovni sporazum između Izraela i Hamasa na Samitu u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik.

Drugi svetski lideri, uključujući el-Sisija, Erdogana i šeika Tamima, takođe su potpisali dokument.

Nisu odmah bili dostupni drugi detalji o potpisanom dokumentu.

– Održaće se – rekao je Tramp, prenela je Al Džazira.

Tramp je ranije danas stigao u Egipat na samit kome prisustvuju lideri 20 svetskih zemalja.

Donald Tramp izjavio je danas u Šarm el Šeiku da je druga faza pregovora o rešavanju sukoba u Pojasu Gaze već počela i dodao da je region Bliskog istoka u fazi napretka i da se nada da će se tom procesu priključiti i Iran.

– Druga faza je počela, što se nas tiče. Faze su međusobno povezane i delimično se preklapaju – rekao je Tramp tokom sastanka sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem, prenela je Al Džazira.

Tramp je tom prilikom pohvalio ulogu egipatskog predsednika u pregovorima sa Hamasom, istakavši da El-Sisi ima veoma važnu ulogu.

– Sjedinjene Američke Države ga u potpunosti podržavaju – poručio je američki predsednik.

(Objektiv)