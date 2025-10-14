Dolovo čuva svoje kulturno nasleđe

Čuveni reditelj Đorđe Kadijević prvi je video Dolovo kao „početnu stanicu i ulaz u veliki filmski studio, koji predstavlja Deliblatska peščara.

Udruženje „Plavi mak“ organizovalo je u Dolovu Kongres o kulturnom nasleđu ovog mesta. Stručnjaci su govorili o arhitekturi, arheologiji, muzičkom i filmskom stvaralaštvu.

Kongres o kulturnom nasleđu Dolova održana je u filmskoj kući, gde su poslednjih godina snimani mnogi filmovi i serije, a među prvima je tu vrstu potencijala prepoznao čuveni reditelj Đorđe Kadijević, koji je video Dolovo kao „početnu stanicu i ulaz u veliki filmski studio, koji predstavlja Deliblatska peščara.

– Sećam se snimanja svog filma „Sveto mesto”kada sam u blizini Dolova našao jednu napuštenu malu crkvu. Jedan od najlepših prizora na filmu je kada kolona glumaca prilazi toj crkvi, ti kadrovi ostali su mi zauvek u sećanju- kaže reditelj Kadijević.

Sama filnska kuća je primer tradicionalne arhitekture, koja je u Dolovu dobro očuvana.

Miroslav Prvulj, direktor Narodnog muzeja u Pančevu ističe da u selu ima mnogo toga vrednog što je sačuvano.

– Pored ove kuće koja je stara više od 100 godina ima ih još sličnih, a koje se odlikuju lepom arhitekturom, eksterijerom i enterijerom i sve je dobro očuvano-ističe Prvulj.

Naselje se nalazi na području, koje arheolozi pančevačkog Narodnog muzeja već godinama istražuje. Vojislav Đorđević, je jedan od tih arheologa:

– Jedan od lokaliteta koje istražujemo je i stara „Ciglana”. Pokazalo se da je to veliko i značajno nalazište još iz doba antike, kada su ovi prostori bili na obodima Rimske imperije, gde su živeli varvari. Ta iskopavanja su dala izuzetno značajne rezultate i istraženo je ukupno oko 250 arheoloških celina- objašnjava Đorđević.

Kulturne potencijale ovog mesta prepoznalo je udruženje „Plavi mak“, koji je i organizovao kongres pod nazivom „DoloVoz“, a Tamara Mitrović, iz ovog udruženja ističe da je ovo veoma bogat kraj i da se ovde pored arheologije i etnologije čuvaju i stara jela,a svemu poseban šarm daje Deliblatska peščara koja se naslanja na Dolovo.

Priča o kulturnom nasleđu Dolova ne završava se ovim temama. Ne treba zaboraviti crkve pod zaštitom države koji su spomenici kulture, kompozitora Aksentija Maksimovića, koji je tu rođen, etno i gastro manifestacije po kojima je ovo selo poznato širom Srbije.

(Pančevac/GJ)