DOLOVO: „Dolovoz“ kao vremeplov vratio sve starinske lepote
Nesvakidašnji kulturni događaj pod nazivom „Dolovoz“ upriličen je protekle nedelje uz učešće eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti.
Na kongresu, koji je tim povodom organizovan od 9. do 11. oktobra u Filmskoj kući u Dolovu, o kulturnom nasleđu tog pančevačkog sela govorilili su etnolozi, arheolozi, antropolozi, a predavanje je održao i čuveni reditelj Đorđe Kadijević, koji je snimio nekoliko filmova na području južnobanatskog mesta.
Pored ostalih, događaju su prisustvovali i pesnici iz Beograda i zainteresovani đaci pančevačke gimnazije, koji su poslednjeg dana učestvovali u radionici na prethodno obrađene, kao i o tome što su videli tokom obilaska bitnih mesta iz dolovačke prošosti.
Događaj je organizovalo udruženje „Plavi mak“ u saradnji s dolovačkim Domom kulture, a podržali su ga Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, kao generalni sponzor, i u svojstvu prijatelja i Narodni muzej Pančevo, Zavod za zaštitu spomenika u Pančevu i RTS.
Kongres „Dolovoz“ počeo je u četvrtak, 9. oktobra, predavanjem etnologa Nikole Vlajića (Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu).
Njegova tema bila je narodno graditeljstvo Dolova, koja se, pored ostalog, ticala i staništa izvan naselja, kao što su vinogradarske kolibe, stočarski stanovi i zemunice.
Nakon toga, antropološkinja i etnološkinja Svetlana Mesicki (Narodni muzej Pančevo) govorila je o gastroheritologiji – interdisciplinarnom pristupu, koji stavlja hranu u kontekst kulturnog i duhovnog nasleđa jednog naroda.
– O odnosu prema hrani su i antički mislioci rekli: „Mi se nismo okupili da bismo jeli, već da bismo jeli zajedno“. Danas se na hranu gleda površinski, a njena istorija hrane ima razne tabue, magijska verovanja i mitove. Ona, takožđe ima i svoju simboliku i odraz je lokalnog indentiteta, što se može videti na primeru štrudle, koja je u Dolovo stigla u 18. veku. I to nije samo kolač, već je i istorija slojeva, to jest mađarskog kulinarskog uticaja, nemačke pedantnosti u pripremi testa i srpskog običaja gostoprimstva. I kada čuvamo recept, ne čuvamo samo način pripreme, već i priču o sebi – navela je Svetlana Mesicki.
Dok je ona to govorila, predsednica Udruženje žena „Dolovke“ Kamenka Smiljković demonstrirala je pripremu dolovačkog breda – banatske štrudle, koji su nešto kasnije i učesnici u ovom događaju mogli da degustiraju.
– Tom prilikom prikazala sam i kako se sprema štrudla s makom, a u naredna dva dana pravila sam je i sa višnjama i orasima. Pored toga, pripremali smo i tradicionalnu hranu bez mesa, kao što su pite ručno mešene sa oklagijom, štapići sa belim lukom i mirođijom, gibanica, pogačice sa čvarcima, ajvar, pinđur i ljutenicu. Rekla bih da su svi zadovoljni, a i nama iz udruženja dopalo nam se sve to što smo čuli od stručnjaka tih dana – rekla je Kamenka.
Prvi dan je završen predavanjem etnomuzikološkinje Marije Vitas o rumunskoj izvornoj muzici, koja sve to vreme pratila njeno izlaganje.
Opsežno predavanje arheologa Jelene Đorđević i Vojislava Đorđevića (Narodni muzej Pančevo) otvorilo je drugi dan, petak, 10. oktobar, a pored njih tu su bili i dugogodišnji kopači, koji su zajedno s njima radili na istraživanjima još od 2010. godine u vezi sa topografijom.
To je i prikazano u prezentaciji, kao i rezultati istraživanja na lokalitetu „Ciglana“.
Usledilo je i obraćanje legendarnog reditelja Đorđa Kadijevića o vizuelnim specifičnostima i značaju za filmsko stvaralaštvo Dolova i Deliblatske peščare, a zatim i projekcija filma „Sveto mesto“, snimljene u Dolovu.
Kadijević, koji je i pored najbolje namere da i fizički prisustvuje događaju, zbog bolesti se učesnicima kongresa skupa obratio putem video-snimka, u kojem je ushićeno govorio o svojoj fascinaciji Dolovom, Deliblatskom peščarom i ličnim iskustvima s tim u vezi.
Čuveni reditelj je celu svoju impresiju nazvao metafizikom ravnice, rekavši da u ravnici ništa ne baca senku, osim čoveka.
On je ispričao i kako je za pomenuti film „Sveto mesto“, išavši po Dolovu i našao razrušenu crkvu, koja zapravo i nije crkva, već je kapela neke bogate porodice na groblju.
Ta građevina se u pomenutom filmu iz 1990. godine jasno videla i Kadijeviću bila veoma važna kao prostor za ključne scene, a sada je obrasla u žbunje, što su su sutradan videli i učesnici kongresa i zbog toga bili potišteni.
Ipak, prema njihovim rečima, ostale su pločice iz Mađarske, koje i danas sijaju nekom posebnom svetošću…
Kongres je završen u subotu, 11. oktobra, kada je organizovana radionica kreativnog pisanja na teme koje su obrađene prethodnih dana, kao što su geografske, istorijske, etnološke, muzičke, gastronomske, vizuelne i filmske.
(Opširnije u narednom štampanom izdanju „Pančevca“)
(Pančevac/J. Filipović)
