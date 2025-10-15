Zavod Pančevac: Male hirurške intervencije i kod ORL

Dr Igor Šegan u Zavodu „Pančevac” će pregledati i sve vrste promena i izraslina na koži glave i vrata, kao i na sluzokoži uha, nosa i grla

Poliklinika Zavoda „Pančevac” samo što je startovala, a već proširuje spisak zdravstvenih usluga. Male hirurške intervencije na licu, vratu, u nosnoj i usnoj duplji – od uklanjanja svih vrsta izraslina i sumnjivih promena, preko biopsije, pa do rešavanja problema sa sraslim nepcem kod male dece i vađenja stranih tela – radiće od sada i doktor Igor Šegan, otorinolaringolog. U okviru svoje struke već je poznati stručnjak za rešavanje problema sa oštećenjem sluha, a na supspecijalizaciji iz audiologije posebno se posvetio lečenju benignih vrtoglavica, zbog čega kod njega dolaze i pacijenti iz prestonice.

Poziv lekara učinio mu se kao dobar izbor i zbog uzora u porodici i okolini. A kad je medicinu diplomirao, za otorinlaringologiju se odlučio jer ga je privukla zbog mogućnosti da pacijenta prati od „početka do kraja” – od dijagnoze, preko konzervativnih lečenja, pa sve do eventualnih i hirurških intervencija. Dodatna znanja kada su u pitanju dijagnoza i obolenja iz domena i drugih specijalnosti a posebno u slučaju opasnih akutnih stanja, pružio mu je rad u hitnoj pomoći od 2005. do 2007. godine. To mu je i danas od velike pomoći kada treba prepoznati i neka internistička ili hirurška oboljenja, koja su i van otorinolaringološke regije. Sva ta znanja primenjuje godinama i u civilnoj zaštiti.

Što se tiče otorinolaringologije, nije stao na specijalizaciji, koju je završio 2012. – krenuo je da se usavršava u audiologiji i vestibulologiji – dijagnozi i lečenju oštećenja sluha i ravnoteže. Posebno se posvetio dijagnozi i lečenju benignih vrtoglavica, o kojima piše i završni rad na suppsecijalizaciji. Učio je kod čuvenog doktora Borivoja Babića, načelnika audiološke službe u Kliničkom centru, a potom je u pančevačku bolnicu uveo novine u dijagnostici i lečenju oštećenja sluha i vrtoglavice, te ga često traže i pacijenti iz Beograda i drugih gradova.

Već nekoliko godina ovaj vrsni otorinolaringolog i u Zavodu „Pančevac” pregleda i leči bolesti uha, nosa i grla, bilo da su u pitanju zapaljenska ili alergijska oboljenja, a posebno oštećenja sluha i ravnoteže raznih uzroka.

A od sada će sala za male hirurške intervencije i operacije, koje se obavljaju u lokalnoj anesteziji, pacijentima u ovoj privatnoj ustanovi omogućiti, pored konzervativne, i operativnu terapiju. Doktor Igor Šegan biće i deo tima koji će se, pre svega, baviti hirurgijom glave i vrata.

– Cilj su, pre svega, dijagnostika i operativno lečenje u toj regiji, a sekundarno i estetski razlozi. Većinom su u pitanju izrasline na koži ili u potkoži, koji mogu biti i zapaljeskog ili tumorskog porekla. Najčešći su ateromi i neka druga zapaljinska gnojna cistična oboljenja kod kojih hitno mora da se uradi incizija, tako što se napravi rez kako bi se evakuisao patološki sadržaj, to jest gnoj, iz unutrašnjosti. Posle toga je potrebno svakodnevno ambulantno previjanje, a pacijent se dodatno leči i antibioticima. Defintivno je aterom izlečen kada se kompletno operativno ukloni u lokalnoj anesteziji – objašnjava doktor Šegan šta će biti osnovni zadatak otorinolaringologa u hirurškoj ambulantni Zavoda „Pančevac”.

• Kako ljudi da prepoznaju takve promene na koži ili u potkoži lica i vrata zbog kojih bi trebalo da se jave na pregled i zašto je takve izrasline potrebno ukloniti?

– Zapaljinske promene na licu, poput ateroma i apscesa, lako se mogu uočiti zbog toga što otiču, crvene, veoma su bolne. Ponekad iz njih curi i gnoj ako zapaljenje potraje više dana. Ateromi su u stvari dobroćudne ciste lojnih žlezda kože koji nastaju kada se zapuše njihovi kanali, iazazivajući i bakterijske infekcije, zbog čega se u njima nakuplja gnojni sadržaj, Mogu da se jave na čitavom licu, po obrazima, vratu, iza uha…

Savet našim pacijentima je da, i kada nemaju jasne tegobe, čim primete bilo kakvu izraslinu ili promenu u vidu boje, veličine, kada osete žarenje ili grebanje, odnosno bilo kakav neuobičajeni osećaj u određenom području, koji ne prolaze ni posle dva-tri dana, dođu na pregled kod lekara koji će proceniti da li je potrebno lečenje i kakvo.

• Da li će se u Zavodu „Pančevac” raditi i neke druge manje hirurške intervencije i usnoj duplji, nosu ili ždrelu?

– Moći ćemo da uklanjamo i papilome, granulome, hemangiome i ostale promene sluzokože unutar nosa, usne duplje i ždrela. Uklanjaćemo i tumorske promene, poput bazalioma kože lica ili keratoza manjeg obima, znači manje ograničene lezije. Bitno je da istkanem da će se uklonjene promene slati na patohistološku analizu kako bismo znali njihovu prirodu. Većina promena nije maligna, ali bolje je sprečiti nego lečiti. Postoje i neki maligni tumori, kao što su već pomenuti bazocelularni karcinom (BCC), koji uglavnom ne daju metastaze i ne prave probleme. Ali se moraju ukloniti.

A ako se prilikom patohistološke analize ustanovi da su u pitanju neke maligne promene, pacijenti će biti upućeni na dalje lečenje kod onkologa. Patohistološke analize u Zavodu „Pančevac” će biti veoma brze zbog direktnog kontakta s laboratorijom u Beogradu i mnogo brže nego u redovnoj zdravstvenoj proceduri.

Možemo da radimo i resekcije frenulama jezika, to jest jezične resice koja povezuje jezik s dnom usne duplje kod male dece, ako je ona srasla s dnom usne duplje. U ambulanti Zavoda „Pančevac” postoje i uslovi za vađenje stranih tela iz spoljašnjeg slušnog hodnika, iz nosnih hodnika ili iz usne duplje i ždrela, ako se to telo nalazi u vidljivoj regiji. Ovakve intervencije često ne moraju da se obavljaju u lokalnoj anesteziji, ali spadaju, svakako, u hirurške intervencije.

• Šta treba da pacijenti urade kako bi se pripremili za takve male hirurške intervencije?

– Najpre, pacijent ne sme da ima neku akutnu infekciju, izuzimajući, naravno, zapaljinske promene na samoj koži ili sluzokoži koje treba da lečimo. Intervencija zbog neke promene u usnoj duplji sigurno ne može da se radi ako je ždrelo upaljeno. Pacijent mora da bude i u dobrom opštem zdravstvenom stanju. A sama lokalna anestezija, u pravilu, ne zahteva neku širu pripremu.

Pacijentima ćemo skrenuti pažnju da isečak uklonjenog tkiva mora da se šalje na patohistologiju, kao da će u nekim slučajevima biti potrebno i šivenje. Ali, u svakom slučaju, istog dana će ići na kućno lečenje.

• Ali, sigurno neko ne može da zove telefonom i da unapred naruči uklanjanje, na primer, neke izrasline.

– Naravno. Najpre mora da se obavi pregled, a u skladu s dijagnozom odlučiće se da li je potrebno hirurško lečenje. Od velike pomoći u dijagnostici u nekim slučajevima može da bude i skener, koji sada već funkcioniše u Zavodu, a uskoro će početi da radi i magnetna rezonanca.

• Vi ćete i dalje, kao i nekoliko godina dosad, u Zavodu „Pančevac” raditi i kliničke preglede sluha i primati pacijente koji imaju tegobe zbog eventualnih bolesti uha, grla i nosa. S kojim problemima su se ljudi uglavnom javljali?

– U Zavodu „Pančevac” vršimo sve preglede vezane za sluh, vrtoglavice, zapaljenja ušiju, sluzokože nosa i grla, kao što su rinitisi, sinuzitisi, faringitisi i laringitisi, zatim promuklost, alergijske upale nosa i sinusa. Praktično tretiramo sva oboljenja vezana za uho, grlo i nos. Ali najčešće su se pacijenti javljali zbog problema sa sluhom, zato što ne čuju dobro. imaju zujanje u ušima ili vrtoglavice, a moja uža specijalnost u okviru otorinolaringologije i jesu vrtoglavice i poremećaji sluha. Posebno se bavim dijagnostikom benignih vrtoglavica i njihovim lečenjem pomoću tzv. repozicionih manevara. U pitanju je zahvat koji ima za cilj da iz zahvaćenog polukružnog kanala unutrašnjeg uha ukloni otolite, to jest kristale kalcijum-karbonata, koji su i uzrok takvih vrtoglavica, jer se one i javljaju priklikom promene položaja tela i glave.

To i jeste pravi primer zašto stalno treba pratiti nova dostignuća u medicini. Nekada, a nije to bilo tako davno, nije se ni znalo da postoje benigne vrtoglavice.

