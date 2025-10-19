Kovin: Program za energetsku sanaciju kuća i stanova

Opština Kovin potpisala je ugovor o sufinansiranju Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji će se realizovati u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“.

Ugovor je potpisala, u ime predsednice opštine Kovin, rukovodilac odeljenja za društvene delatnosti i poslove LER-a, Slađana Ćirikovački.

Ugovor podrazumeva pojedinačne projekte energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje će sufinansirati i sprovesti opština, kako bi ostvarila uštedu energije i njeno racionalno korišćenje. Osnovni cilj projekta, kao i prethodnih godina, jeste podsticanje investiranja u poboljšanje energetske efikasnosti i u primenu „čistih energija“, kao i širenje svesti o neophodnosti racionalnog upravljanja energijom. Važna novina na ovom javnom pozivu je da će svi socijalno ugroženi građani, a ne samo oni sa pravnim statusom energetski ugroženih kupaca, moći da učestvuju na javnom pozivu za subvencije u iznosu do 90 odsto ukupne vrednosti energetske sanacije. U ime Ministarstva ugovor je potpisala državna sekretarka Sonja Vlahović, a događaju u Palati Srbija prisustvovao je viši stručnjak za energetiku Svetske banke Ferhat Esen.

Opština Kovin je u budžetu za ovu godinu obezbedila 5.000.000,00 dinara za subvencije građanima, dok je Ministarstvo energetike takođe opredelilo isti iznos, što ukupno čini 10.000.000,00 dinara za realizaciju programa.

Opština Kovin će raspisati Javni poziv za krajnje korisnike najkasnije do 13. decembra 2025. godine. Vest o raspisivanju Javnog poziva biće objavljena na sajtu kako bi svi građani bili informisani i mogli da pripreme konkursnu dokumentaciju na vreme.

(Opština Kovin)