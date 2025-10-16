Crveni krst Pančevo nizom akcija obeležava mesec solidarnosti

I u ovoj godini Crveni krst Pančevo uz podršku sugrađanki i sugrađana nizom humanih aktivnosti koje su usmerene ka najranjivijim članovima našeg društva tokom septembra i oktobra je obeležio Mesec solidarnosti.

U okviru Meseca solidarnosti, dodatna pažnja se posvećuje i Svetskom danu hrane koji se obeležava 16. oktobra. Ovogodišnji slogan, na međunarodnom nivou, pod kojim se obeležava glasi “Ruka ruci za kvalitetniju hranu i bolju budućnost“. Tim povodom za korisnike usluga Narodne kuhinje pripremljeni su različiti dodatni artikli hrane koji će biti podeljeni uz redovan kuvani obrok u četvrtak 16.oktobra na punktovima na kojima se vrši podela obroka.

„Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti obeležava se 17. oktobra, svake godine. Solidarnost sa onima kojima je potrebna podrška od strane pojedinaca i društva treba da je prisutna svakog dana a na organizacijama Crvenog krsta je da na to dodatno i ukazuju, i na ovaj način. U kontekstu ljudskih prava siromaštvo jeste jedan od vida isključivanja dela populacije u mogućnostima ostvarivanja svih garantovanih prava pojedinki i pojedinaca. Iz tog razloga Crveni krst Pančevo kao najveća humanitarna organizacija uz punu podršku lokalne samouprave, kompanija, pojedinaca, donatora, u kontinuitetu istrajava na podizanju svesti o prisutnosti, ali i rešavanju, problema siromaštva i društvene isključenosti, kao i o potrebi za zajedničkim delovanjem radi stvaranja pravednijeg društva.

U Srbiji, problemom siromaštva najčešće su pogođena deca do 14 godina i stariji u seoskim područjima, ali i mnogočlane porodice, nezaposleni, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom i porodice u kojima oni žive. Dodatni problem je i to što još uvek ima pojedinaca i/ili porodica koje žive u teškim materijalnim uslovima a nisu upoznati sa mogućnošću ostvarivanja prava koja bi ublažila tu vrstu problema s kojima se kontinuirano suočavaju. I ovom prilikom se obraćamo javnosti da saznanja o licima kojima je neophodan određeni vid socijalne i humanitarne pomoći proslede ka organizaciji Crvenog krsta Pančevo kako bi ukazali i pojedinačnu pažnju ka ugroženim licima.

Danas od 11 časova ekipe CK biće na punktu za podelu obroka Narodne kuhinje u Klubu za odrasla i stara lica u ulici Maksima Gorkog broj 145.

(Pančevac)