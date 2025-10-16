Evropski sud odlučio: Kućni ljubimci se smatraju delom prtljaga u avionu

Evropski sud pravde danas je doneo odluku prema kojoj se kućni ljubimci smatraju delom prtljaga u avionu.

Time je njihovim vlasnicima uskraćena mogućnost da traže kompenzaciju u slučaju da se njihovi ljubimci izgube tokom međunarodnih letova.

Odluka suda EU usledila je nakon slučaja kada je jedan pas pobegao iz svoje nosiljke na aerodromu u Buenos Ajresu 2019. i nikada nije pronađen, a njegov vlasnik tražio je odštetu od 5.000 evra od avio-kompanije Iberija, prenosi briselski portal Politiko. Kompanija je priznala da je došlo do gubitka psa, ali je tvrdila da je njena odgovornost ograničena propisima EU o čekiranom prtljagu.

Sud pravde EU zaključio je da se Konvencija iz Montreala iz 1999. godine, koja reguliše odgovornost avio-kompanija za prtljag, odnosi na sve komade prtljaga u avionu, uključujući kućne ljubimce.

Kako je naglašeno u presudi, avio-kompanije nisu u obavezi da plate odštetu koja premašuje gornji limit kompenzacije utvrđene Konvencijom iz Montreala, osim ako putnik ne izrazi poseban interes u vezi sa nekim delom prtljaga.

Sud zaključuje da kućni ljubimci nisu izuzeti iz koncepta prtljaga. Uprkos tome što se uobičajeno značenje tog termina odnosi na predmete, sama ta činjenica ne vodi zaključku da kućni ljubimci nisu deo tog koncepta, navodi se u odluci.

Kako piše Politiko, današnjom presudom potvrđen je sadašnji regulatorni okvir koji ograničava odgovornost avio-kompanija za izgubljene kućne ljubimce, osim ako putnici to posebno ne zatraže.

Za avio-kompanije u Evropi ova presuda donosi pravnu sigurnost i štiti ih od većih potraživanja za odštetom.

Presuda suda EU daje smernice nacionalnim sudovima u balansiranju međunarodnih propisa o avio-saobraćaju sa evropskim standardima o dobrobiti životinja, navodi Politiko.