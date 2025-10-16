28. Pančevački Jazz Festival otvara džez zvezda Tord Gustavsen

Kulturni centar Pančeva najavljuje 28. izdanje Pančevačkog Jazz Festivala, koji će se održati 30. i 31. oktobra, kao i 2. novembra u Dvorani Kulturnog centra Pančeva. Festival sa dugom tradicijom i međunarodnim karakterom već gotovo tri decenije okuplja vrhunske džez umetnike iz zemlje i sveta, promovišući raznovrsne stilske pravce i savremene umetničke tendencije ovog muzičkog žanra. Tokom tri festivalska dana, publiku očekuje šest koncerata domaćih i stranih izvođača, koji će doneti širok raspon džez izraza – od klasičnih trija i solo nastupa do modernih fjužn eksperimenata i improvizacije.

Prve večeri, 30. oktobra, publika će imati priliku da uživa u dva izuzetna koncerta. Festival će otvoriti norveški pijanista i kompozitor Tord Gustavsen, umetnik čija muzika spaja melanhoniju severa Evrope, skandinavsku duhovnu tradiciju i prepoznatljivu umetničku poetiku kuće ECM Records, poznate po vrhunskoj produkciji i prefinjenom zvuku.

Na 28. Pančevačkom Jazz Festivalu nastupiće sa solo resitalom, u intimnoj formi koja ističe njegovu prepoznatljivu poetiku i zvuk — što njegovom trećem gostovanju u Srbiji daje poseban značaj i ekskluzivnost.

Nakon Gustavsenovog nastupa, prve večeri publici će se predstaviti sastav Serbian All Stars sa projektom Past, Present and Future. Ovaj kvartet okuplja profesore sa Katedre za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu — Luku Ignjatovića (alt saksofon), Dragana Ćalinu (klavir), Milana Nikolića (kontrabas) i Aleksandra Cvetkovića (bubnjevi), uz petoro mladih muzičara koji predstavljaju novu generaciju srpskog džeza: Goricu Šutić (vokal), Milenu Jančurić (flauta), Ivana Radivojevića (truba), Bojana Cvetkovića (klavir) i Miloša Čolovića (kontrabas).

Program Past, Present and Future, premijerno izveden na 40. Beogradskom džez festivalu 2024. godine, zamišljen je kao muzička retrospektiva srpskog džeza — spoj tradicije, savremenog izraza i vizije budućnosti. Kroz autorska tumačenja kompozicija Duška Gojkovića („Got No Money“), Lale Kovačeva („Payday“), Bore Rokovića („Nona / Witch Circle“), Stjepka Guta („Serbian Beans“) i Miće Markovića („Stemi“), ansambl oživljava ključne trenutke domaće džez istorije i povezuje ih sa idejama i energijom novih autora.

Serbian All Stars pokazuje neraskidivu vezu između muzičkog nasleđa i savremenih tokova, ističući kontinuitet domaće scene i dijalog između generacija umetnika.

(Pančevac)