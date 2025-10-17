RK Dinamo pobedio Crvenu zvezdu 32:27

U 6. kolu ARKUS Suepr lige rukometaši Dinama pobedili su Crvenu zvezdu sa 32:27 (16:12). Posle Partizana bodove u Pančevu ostavio je i drugi beogradski klub, jedino što na ovoj utakmici nije bilo tako mnogo rezultatskog uzbuđenja.

Poveli su Pančevci na samom startu meča i to vođstvo nisu ispuštali do kraja utakmice. Već u 14. minutu Dinamo je stekao prednost od 4 gola, 11:7 i više nije bilo dileme da će bodovi pripasti domaćinu. U drugom poluvremenu Dinamo je pjašao tempo, u napadu su bili mnogo brži,a u odbrani čvršći od gostiju i u 46. minutu na semaforu je pisalo 27:18. Tada je došlo do opuštanja u domaćim redovima što je Crvena zvezda do kraja iskoristila samo da ublaži poraz.

Ovo opuštanje domaći trener Nikola Janevski je i zamerio svojim igračima.

– Pribojavali smo se ove utakmice, upozoravao sam igrače da moraju dati svoj maksimum, jer pre tri dana Crvena Zvezda je odigrala jednu lošu utakmici protiv Kikinde koju su ubedljivo izgubili i dočli su dfa se iskupe za to loše izdanje. Nismo im to dozvolili , ali opet je došli do opuštanja i ne znam kako to da objasnim, možda igrači nisu još dovoljno iskusni da znaju mirno da privedu meč kraju-rekao je Janevski.

Interesantno je što je i na klupi Crvene zvezde bio naš Pančevac, jer ekipu predvodi bivši reprezentativac Žikica Milosavljević koji je imao samo reči hvale za Dinamo.

– Dinamo je i prošle godine igrao dobro,a sad igra i lepo i ja im čestitam na tome. Moji igrači su ispunili očekivanja, nismo mogli više i trenutno je takvo stanje, valjda ćemo vremenom popravljati formu-istakao je Milosavljević.

Ova peta prvenstvena pobeda dobro je došla i zbog samopouzdanja, jer pančevačka ekspedicija putuje u petak u Češku, gde će u nedelju igrati revanš meč protiv Karvine gde će pokušati da sačuvaju prednost iz Pančeva od dva gola.

(Pančevac/GJ)