Treslo se u Srbiji: Zemljotres jačine 2.3 stepena Rihtera pogodio Vrnjačku Banju

08:28

17.10.2025

Foto: Pixabay

Tokom noći zabeležen je zemljotres jačine 2.3 stepena Rihtera na području Vrnjačke Banje, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema podacima, potres se dogodio oko pet sati ujutru, a epicentar je detektovan na dubini od 10 kilometara.

Na osnovu naznačenih koordinata, zemljotres je zabeležen nadomak Ugljareva.

Potresi tog intenziteta obično ne mogu da pričine materijalnu štetu ili povrede.

(Pančevac)

