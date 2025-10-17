Treslo se u Srbiji: Zemljotres jačine 2.3 stepena Rihtera pogodio Vrnjačku Banju

Pojeftinilo gorivo: Ovo su nove cene na pumpama u Srbiji
Tokom noći zabeležen je zemljotres jačine 2.3 stepena Rihtera na području Vrnjačke Banje, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema podacima, potres se dogodio oko pet sati ujutru, a epicentar je detektovan na dubini od 10 kilometara.
Na osnovu naznačenih koordinata, zemljotres je zabeležen nadomak Ugljareva.
Potresi tog intenziteta obično ne mogu da pričine materijalnu štetu ili povrede.
(Pančevac)
