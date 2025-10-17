Treslo se u Srbiji: Zemljotres jačine 2.3 stepena Rihtera pogodio Vrnjačku Banju

Tokom noći zabeležen je zemljotres jačine 2.3 stepena Rihtera na području Vrnjačke Banje, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema podacima, potres se dogodio oko pet sati ujutru, a epicentar je detektovan na dubini od 10 kilometara.

Na osnovu naznačenih koordinata, zemljotres je zabeležen nadomak Ugljareva.

Potresi tog intenziteta obično ne mogu da pričine materijalnu štetu ili povrede.

(Pančevac)