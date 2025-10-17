Predsednik Vučić: Razgovaraćemo sa farmaceutima o sniženju cene lekova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji gostuje u Nacionalnom dnevniku na TV Pink, rekao je da je važno da se nastavi sa gradnjom, ističući da je važno i da građani vide rezultate.

– Zapamtiće ljudi ovo doba, posle izvesno vremena neke stvari se bolje ocene – kazao je Vučić i dodao da se dalje radi na svim merama koje su preduzete i da se ide na nešto još bolje.

– To je da pokušamo da razgovaramo sa farmaceutima oko sniženja lekova – najavio je Vučić i dodao da ako ne pristanu, onda će se raditi na povećanju uvoza generičkih lekova.

Predsednik Vučić je govorio i o leku za rak, te pojasnio da nova vakcina pomaže ljudima koji su oboleli.

– Kada Rusi budu dozvolili sve, mi ćemo da se uključimo u sve, ne možemo da proizvodimo, jer ni oni nisu dobili sve dozvole, ali ćemo da radimo na celoj infrastrukturi, da možemo da prihvatimo sve to – najavio je Vučić.

Predsednik je istakao da ljudi moraju da se leče i izrazio nadu da će pomenuta vakcina dati očekivane rezultate.

– Cena tog preparata danas je 100.000 evra, ali toliko je značajno da bismo mi bili spremni da izdvojimo novac da lečimo veliki broj pacijenata.

Nastavlja se napredak Srbije

Vučić je rekao da što se tiče daljeg napretka Srbije – nastavlja se sa radom i gradnjom.

– Nema stajanja, idemo da gradimo, da radimo. Ne mogu sve da nabrojim šta ćemo da stignemo. Potpisuje se konačno za Smajli. Veoma brzo ćemo da završimo prvu deonicu Bački Breg – Sombor.. onda prelazimo na drugu stranu ka Srbobranu, Kikindi. Završavamo za sedam-osam meseci Kuzmin – Sremska Rača 19,5 km – naveo je Vučić. Završava se za mesec dana druga cev.

Sastanak sa Orbanom

Vučić je najavio da će se početkom sledeće nedelej sastati sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom sa kojim će, kako kaže, razgovarati o svim važnim temama.

Đilas i Kurti u istoj stranci

Vučić je komentarišući pomenutu saradnju rekao da nisu oni iz Đilasove stranke pitani baš mnogo o tome, te dodao da izbacivanje stranke Roberta Fica dovoljno govori o opredeljenju te partije.

– Čestitam Ficu što je napustio loše društvo – kazao je Vučić.

Rama poziva na skup u Tirani za podršku članovima OVK

Vučić je komentarišući pozivanje Edija Rame na skup podrške članovima OVK-a protiv kojih se vode postupci rekao da će to iz Tirane pozdraviti svi, a da bi komentari da on to slično uradi bili da je to zastrašujuće.

– Dok ste protiv Rusa i Kineza vi ste kraljevi demokratije, a dok ne uvedete sankcije Rusiji bićete najgori na svetu – rekao je Vučić.

Kako je rekao, da uvedemo sankcije Rusije odjednom bismo postali šampioni demokratije, dok Kosovo ne bi došlo na red.

– Ja razumem zašto mi treba i hoćemo da budemo na evropskom putu, ali mi treba da razumemo u kom se trenutku nalazimo – naveo je Vučić.

Mir u regionu

Kako je kazao predsednik, uspevamo da sačuvamo mir ovde jer smo jaki, inače bi nas rastrgli.

Vučić je naveo i da su mu jasni vojni savezi u regionu i istakao da je upitao mnoge, a dobijao je nedefinisane odgovore.

– Mi da napadamo – nećemo, ali nećemo da dozvolimo da nam uništavate zemlju – naglasio je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da se Ursula fon der Lajen normalno ponašala.

Ne interesuje ih istina

Vučiće je odgovarajući na pitanje o devojci koja je sama priznala da nije dobila batine od policije rekao:

– I njih to ne interesuje, što je ona demantovala, reći će da je neko naterao, oni će da guraju svoje i svejedno im je šta je istina. Nisu se nikada izvinili za laž o navodno pretučenom i ubijenom dečaku u Valjevu. Pre toga su izmislili laž o zvučnom topu, hteli su građanski rat da izazovu – kazao je Vučić.

Nesreća u Sremskoj Mitrovici Vučić je rekao da je to velika nesreća i tragedija. – Za sada – dvoje mrtvih, saučešće porodicama, to je radnički autobus. Cela nesreća je neverovatna, ne znam zašto se malo brže išlo na tom mestu – rekao je Vučić i dodao da će država uraditi sve što može da pomogne.

Govoreći o prvom novembru Vučić je rekao da je to dan kao i svaki drugi, da će verujući ljudi zapaliti sveću.

– Ljudi ne moraju da brinu, možda tog 1. novembra budu negde još veći skupovi – kazao je Vučić.

Šolak izgubio arbitražu

Upitan o Draganu Šolaku i stvarima na njegovim medijima koje odu u etar Vučić kaže da ti ljudi nažalost znaju da moraju da govore neistine.

Nakon što je prikazan snimak gde voditeljka N1 kaže da sad moraju da glume da se nešto dešava Vučić kaže da je to velika i tužna priča.

– Trebalo je i da ih puste da sruše prugu, pa da ih pohapse – naveo je Vučić.

Nafta i gas

Vučić je rekao da ljudi ne treba da brinu.

– Ne brinite, znajte da brinemo o vama da obezbedimo dovoljno svega što je potrebno… Danas je gorivo pojeftinilo – izjavio je Vučić.

Govoreći o ljudim koji mu se zabrinuti javljaju Vučić kaže da ne brinu jer se ništa neće dogoditi.

– Biće to još jedan izliv besa, ali ne zbog stradalih, to ih nikad nije interesovalo, njih su interesovale fotelje…Napraviće napad na neke stranačke prostorije, verovatno SNS-a, na neke institucije i tu će biti kraj – ocenio je Vučić.