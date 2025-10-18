Knjiga koja je podigla region u Gradskoj biblioteci: „Djeca koju nije volio svijet“ Bojana Vegara

Bojan Vegara predstaviće u sredu u 19 sati u Gradskoj biblioteci Pančevo svoju knjigu “Djeca koju nije volio svijet”, a koja je izazvala veliku pažnju publike u Republici Srpskoj, naročito u sarajevskom kraju, ali u ceom regionu. U razgovoru će učestvovati i Milovan Lukić.

Vegara je u jednojm intervju rekao da je ideju da piše dobio na osnovu laži druge strane o opsadi Sarajeva i kad je video da su neka imena srpske dece na spisku poginule dece grada Sarajeva predstavljena kao žrtve srpske agresije.

„Kad sam završio ovu knjigu plakao sam dugo, ali sam skinuo veliki teret i osetio ogromno olakšanje. Mislim da je čitava generacija te traume potiskivala i pokušavala da se uklopi u normalan tok života. Ova knjiga je zaista bila razgovor sa samim sobom iz tog doba, te svojevrsna ispovest i imala je terapeutsko dejstvo na mene“, rekao je ranije Vegara i dodao da drugima preporučio pisanje o traumatičnim iskustvima kao način suočavanja, ali uz nadzor duhovnika, jer nismo svi od istog materijala.

(Pančevac/S.L)