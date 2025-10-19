Dani češkog i slovačkog filma u Kinoteci

Za ljubitelje sedme umetnosti počeli su „Dani češkog i slovačkog filma“. U okviru revije biće prikazana novija češka i slovačka filmska ostvarenja koja dve ambasade organizuju u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom uz podršku Češkog centra u Beogradu. Ambasador Republike Češke Jan Bondi izrazio je zadovoljstvo što bio u prilici da otvori osmi po redu festival. Posebnu zahvalnost uputio je Jugoslovenskoj Kinoteci i publici na interesovanju za ovu manifestaciju.

Ovogodišnji festival traje četiri dana i “predstaviće” šest odabranih ostvarenja modernije češke i slovačke škole filma. Ambasador Slovačke Mihal Pavuk izrazio je zadovoljstvo na ukazanom poverenju gostiju, jer su svojim prisustvom uveličali manifestaciju.

Narednih večeri publika će moći da uporedi filmsku produkciju, što gledaocima pruža uvid u savremene tokove dveju kinematografija sa kojima dele mnogo srodnosti.

(RTV Pančevo)