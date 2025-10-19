Železničar poražen u Lučanima 1: 2

Fudbaleri Železničara izgubili su od ekipe Mladosti u Lučanima rezultatom 1:2 (0:2) u meču 12. kola Super lige Srbije. Jedini strelac za pančevački tim bio je Nikola Jovanović, koji je u 74. minutu zatresao mrežu domaćina, dovoljno samo da ublaži poraz.

Mladost je prva zapretila u 12. minutu. Posle greške Ivanova, Ćirić je šutirao, a lopta je zakačila Zečevića, pre nego što ju je golman Popović izbacio u korner.

Ponovo je Ćirić bio opasan po Železničar. U 20. minutu lopta se odbila do ofanzivca Mladosti, iz prve je tukao pod prečku, ali je Popović uspeo da neutrališe loptu.

Prvu priliku za Pančevce imao je Kuljanin u 22. minutu. Iskosa sa desne strane je gađao dalji ugao, golman Stamenković je krajnjim naporom sproveo loptu u korner.

U 30. minutu je stativa spasla Železničar. Posle slobodnog udarca i gužve u petercu, lopta je išla ka golu, ali se okvir gola isprečio.

U 34. minutu domaći tim je poveo. Bojić je proigrao Uroša Ljubomirca, koji je prikrao odbrani Železničara i u padu zakačio loptu. Ona je uz pomoć Nikole Đuričića promenila pravac i završila u mreži.

Deset minuta kasnije Mladost je stekla dva gola prednosti, strelac je bio Petar Bojić posle asistencije Ćirića sa desne strane.

Do poluvremena je Železničar mogao da smanji zaostatak, ali je udarac Ivanova sa 13-14 metara završio pored stative.

Od starta drugog poluvremena, trener Železničara Radomir Koković je u igru ubacio Jovana Milosavljevića umesto Hrista Ivanova, a potom su šansu dobili si Sava Petrov i Abdul Jusif.

Bolje su Pančevci otvorili drugi deo igre, imali inicijativu praktično sve vreme, međutim, nisu to uspeli da materijalizuju.

U 67. minutu je Mladost zapretila u tranziciji, da bi zatim na drugoj strani Cvetković imao šansu za Železničar. Došao je do lopte na drugoj stativi i šutirao snažno, ali je Stamenković ušao u taj udarac i sprečio gol.

Odluka trenera Kokovića da na teren pošalje Nikolu Jovanovića donela je instant rezultat. Krilni fudbaler je u prvom kontaktu sa loptom zatresao mrežu Mladosti u 74. minutu. Posle centaršuta Cvetkovića sa leve strane, lopta je došla do Jovanovića, a ovaj snažnim udarcem iz prve savladao Stamenkovića.

Raspoložen za igru bio je Jovanović i u finišu utakmice je u dva navrata mogao da donese poravnanje Železničaru. Ipak, njegovi udarci glavom, pa nogom, završavali su malo pored gola.

Poslednji šansu na utakmici imao je Petrov u nadoknadi vremena.

Pančevački klub u sledećem kolu dočekuje Čukarički 25. oktobra.

(Pančevac/FK Železničar)